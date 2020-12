Holnap 18 órától a Zalaegerszeget fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák

Hiába kontrollálta a lepattanókat a Naturtex-SZTE-Szedeák a Paks vendégeként, a végjátékban nem tudott újítani, így a Szolnok után a Pakstól is kikapott. Szombaton már jóval reálisabb esélye lehet a győzelemre a szegedieknek, de hat nap alatt a harmadik meccsüket játsszák Wirth Ádámék.

Nincs egyszerű hete a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, amely egy hónapos bajnoki szünetet követően ezen a héten három bajnokit is játszik: ráadásul a Szolnok és a Paks is szerepelt az ellenfelek között.

Akárcsak a Falco, vagy a DEAC, vagyis másik, a bajnokság élmezőnyéhez tartozó csapattal szemben, így a Szolnokkal és a Pakssal is szoros, izgalmas meccset játszott a Szedeák, vi­­szont ezt a két találkozót sem tudta megnyerni. Hiába a 49 lepattanó, és James Dickey pazar meccse (37 pályán töltött perc alatt 16 pont, 22 lepattanó), ez most kevés volt a győzelemhez, pedig a negyedik negyed elején a Paks is megállt támadásban, 51–51-ről azonban nem a szegediek felé mozdult el a meccs.

– Gratulálok a Paksnak, egy nagyon nehéz meccsen vagyunk túl! Mindkét csapatnak gondjai akadtak a dobásokkal, azonban egy kiegyenlített mérkőzésen sajnos sok eladott labdánk akadt, egy Paks ellen tizennyolc labdával nem lehet nyerni. Kissé fáradtak is voltunk, de remélem, szombaton tudunk javítani – nyilatkozta a találkozót követően Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE-Szedeák edzője.

A fáradtságot megemlítette Kerpel-Fronius Gáspár is: a fiatal hátvéd is jó meccset zárt (13 pont, 5 lepattanó, 3 szerzett labda), viszont a végjátékban elmaradtak a jó döntések a Szedeáktól.

– Kicsit úgy érzem, a fáradtság miatt sem mentek a triplák, a lepattanózásunk viszont pozitív volt ma. Sok sikert a Paksnak a továbbiakban, mi pedig szeretnénk nyerni szombaton a ZTE ellen – mondta a Szedeák játékosa, aki rávilágított, ezen a meccsen sem ment igazán a triplázás a Tisza-partiaknak, csak 19%-kal tüzeltek kintről, igaz, a Paks is pontosan ugyanezt a dobószázalékot hozta a hármasok esetében.

Éppen ez lehet egy kicsit bosszantó a Szedeák számára, mert megint jó meccset tudott játszani egy, az A csoport élmezőnyébe tartozó csapat ellen, de nem tudta azt megnyerni. Szombaton viszont már egy „foghatóbb” meccs követke­zik a szegediek számára, hi­­szen a Zalaegerszeg érkezik az újszegedi sportcsarnokba, természetesen a járványügyi előírásoknak megfelelően zárt kapus meccsen. A ZTE eddig három meccset játszott, ezek közül a számukra szezonnyitó, Oroszlány elleni meccset tudták megnyerni.

Mindenképpen érdekesség, hogy a Szedeák neveltje, Bonifert Bendegúz először tér vissza ellenfélként Szegedre: a tavalyi évet az Egyesült Államokban töltötte, majd a nyáron igazolt a zalaiakhoz – így most korábbi csapattársai ellen játszhat.