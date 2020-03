Holnap 19.15-től a Zalaegerszeget fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák

Hazai meccsel folytatja a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely továbbra is azért küzd, hogy minél kedvezőbb helyzetből várja majd a középszakasz kezdetét: ehhez pedig az ilyen mérkőzéseket, mint a Zalaegerszeg elleni, hoznia kellene.

Holnap a MOL-PICK Szeged kupamérkőzését követően újabb mérkőzést rendeznek a sportcsarnokban, hiszen hétközi fordulóval folytatódik a férfi kosárlabda NB I/A csoportja, a Naturtex-SZTE-Szedeák pedig az edzőváltás óta lényegesen jobb arcát mutató Zalaegerszeget fogadja.

A zalaiak ugyanis a Bencze Tamást váltó Ante Nazor kinevezése óta legutóbbi mérkőzésükön kaptak ki először, előtte négy meccset is megnyertek, többek között Oroszlányból és Szolnokról is győztesen távoztak. Múlt szerdán viszont egy egészen hihetetlen, kétszeri hosszabbításos meccset veszítettek Pécsett, nem mellesleg idegenben is ugyanolyan mérleggel (5 győzelem és 5 vereség) állnak, mint a hazai meccsek terén.

Van is miért visszavágnia a Szedeáknak szerdán este, hiszen november közepén bár már 19 ponttal is vezetett a ZTE vendégeként a Tisza-parti együttes, végül mégis vereséget szenvedett.

Az elmúlt fordulóban a Sopron bravúrgyőzelme a Falco felett nem jött jól a Szedeáknak, viszont a Kaposvár kikapott Pakson: azaz a somogyiak továbbra is három sikerrel állnak jobban a táblázaton a Szedeák előtt, ha pedig ezt a különbséget csökkenteni szeretné az alapszakasz végéig Szrecsko Szekulovics csapata, akkor a Zalaegerszeg elleni meccset meg kellene nyernie.

Ehhez azonban biztos, hogy jobb védekezésre lesz szüksége a Szedeáknak, mint amit szombaton, Debrecenben mutatott: a zalaiak is képesek az extra dobásokra, márpedig feszes védekezés nélkül nem lesz egyszerű az újabb hazai győzelem a szegedieknek.

Az mindenképpen rossz hír, hogy Kovács Ádám sérülése súlyosabb az elsődleges hírek után: a Kaposvár ellen megsérült kosarasnak elszakadt a térdszalagja, így műtét, és hosszú hónapokat igénylő felépülés vár, azaz erre a szezonra Wirth Ádám mellett őt is elveszítette a Naturtex.