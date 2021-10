Holnap két megyei csapat lép pályára a MOL magyar kupában

Jön a Mol magyar kupa negyedik fordulója, ahol még két csapatnak szoríthatunk: az SZVSE-re egy újabb NB III.-as csapat vár, míg holnap este élvonalbeli ellenfelet fogad a Szeged-Csanád Grosics Akadémia.

A legjobb 16 közé jutás a tét a Mol magyar kupa negyedik fordulójában. A 32 csapat között két szegedi csapat maradt még állva, a megyei I. osztályú SZVSE-PizzaMonster mellett az NB II.-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia érdekelt még a sorozatban.

A Vasutasok két NB III.-as csapatot már búcsúztattak a korábbi fordulókban, most pe­­dig egy újabb harmadosztályú ellenfél vár rájuk. Holnap 13.30-tól Mórahalmon a Ceglédet fo­­gadja az SZVSE, amely azzal, hogy eljutott a legjobb 32 közé, egyben elérte, hogy ott legyen az Amatőr kupa döntőjében.

– A hétvégi bajnokin is ott volt már a fejekben a kupameccs. A célunkat elértük, nagy siker számunkra, hogy ott lehetünk majd az Amatőr kupa döntőjében. Óriási bravúr lenne, ha sikerülne továbbjutnunk. A realitás talaján maradva a Cegléd sikere várható, hiszen több korábbi NB I.-es és NB II.-es játékosuk van. Nekünk minden poszton közel a száz százalékot kell hoznunk ahhoz, hogy tovább tudjunk lép­­ni. Remélem, az igazi kupaarcunkat tudjuk majd mutatni holnap is, és egy izgalmas meccset tudunk játszani – mondta lapunknak az SZVSE edzője, Paksi Péter.

Pikáns meccs vár a Szeged-­Csanád Grosics Akadémiára is, hiszen a csapat egy élvonalbeli gárdát fogadhat szerdán 18 órától a Szent Gellért Fórumban. A Mezőkövesdet ráadásul immáron az a Supka Attila irányítja, aki korábban a Tisza-partiaknál is dolgozott, majd viharos körülmények között ért véget a szegedi szerepvállalása. 2017 decemberében a Budapest Honvédhoz távozott a szakember, a szegedi klub pedig perre vitte a dolgot, végül a bíróság igazat is adott a Szeged-Csanád GA-nak. Supkának így többhavi korábbi bérét kellett visszafizetnie, valamint a perköltséget is állnia kellett. Na de vissza a pályára, a Mezőkövesd ugyanis két győzelemmel melegített a szerdai meccsre, Supkával a kispadon legyőzték a Debrecent és a Budapest Honvédot is.

– Két napunk van regenerálódni a Vasas elleni mérkőzés után a Mezőkövesd elleni kupacsatára. Meglátjuk, mit tudunk elérni az NB I.-es ellenféllel szemben. Azok is kapnak játéklehetőséget, akik eddig kevesebbet szerepeltek

– mondta a találkozó előtt Dragan Vukmir, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. A csapat játékosa, Simon Ádám megjegyezte, szeretik a kihívásokat, így izgalommal várják a szerdai kupameccset.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, így ha a 90 perc nem hozna döntést, előbb hosszabbítás, majd büntetőrúgások kö­­vetkeznek.