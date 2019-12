Holnap Pakson zárja az évet a Szedeák

Idei utolsó bajnoki mérkőzését játssza vasárnap 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák: Wirth Ádámékra nem vár könnyű feladat az esztendő zárásaként, hiszen az idén jó szezont futó Paks vendégei lesznek.

Sok van még vissza a férfi kosárlabda NB I/A alapszakaszából, mégis fájó volt a soproni vereség a Naturtex-SZTE-Szedeák számára. Nem is feltétlen önmagában a vereség, hanem a meccs alakulása okozhatott nagyobb fejfájást, hiszen a Sopron sem remekelt idén, mégis nagyon simán győzött a szegediek ellen – az óesztendő utolsó mérkőzésén pedig a jelenlegi negyedik Paks vendége lesz a Szedeák, azaz a gárda jelenlegi edzője, Szrecsko Szekulovics ellenfélként tér vissza előző állomására.

– Biztos egy kicsit más lesz számomra ez a meccs, bár nem sok időt töltöttem Pakson. Ellenfelünk egy nagyon erős csapat, nehéz találkozó előtt állunk – emelte ki a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Pakson eddig két csapat, a Körmend és a Szolnok tudott nyerni ebben a szezonban, de az ASE ezt olyan idegenbeli győzelmekkel ellensúlyozta, mint a több mint száz szerzett ponttal aratott pécsi, vagy a közel harmincpontos kaposvári siker, de Debrecenből is győztesen távozhatott Braniszlav Dzunics csapata.

Az atomvárosiak többek között Lóránt Péterrel, valamint öt légióssal állnak fel: utóbbiak közül eddig kimondottan jó szezont fut Shannon Evans, aki a VAL-értékeket tekintve (24.67), a pontátlagban (18.58) és a gólpasszok terén is (7.00) is a liga élmezőnyében áll, így az ő levédekezése bizonyára kulcsfontosságú szerepet játszhat a vasárnap esti meccsen. Összességében is elmondható, ahhoz, hogy legyen esélye az ASE-csarnokban a Szedeáknak, hátul szükség lesz a feszes teljesítményre. A Tisza-partiak így karácsonykor sem kaptak pihenőt, az ünnepek alatt is edzésben maradtak, és készültek a paksi találkozóra: az előző szezonban egyébként egy hosszabbításos csatát meg tudott nyerni az atomvárosban a Szedeák, amely továbbra is nélkülözi Kerpel-Fronius Gáspárt.

– Katasztrofális volt a soproni meccsünk, nincs mit szépíteni. Nem tudom, ez miért történt így, egész héten jól dolgoztunk, mégsem sikerült ebből semmit megvalósítani. A Paks egy erős csapat, hazai pályán mindig jól szerepel, most viszont volt pár napunk arra, hogy felkészüljünk erre a meccsre. Az biztos, hogy jobb teljesítmény kell majd vasárnap, ugyanakkor azt is tudom, hogy képesek is vagyunk a jobb játékra – tette hozzá Szrecsko Szekulovics.