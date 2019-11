Holnap stadionavató, kedden sorsdöntő Eb-selejtező vár a válogatottra

Pár nap alatt két teljesen különböző hangulatú és fontosságú mérkőzésen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi csapata előbb pénteken felavatja az új Puskás Arénát, majd kedden kijuthat az Európa-bajnokságra.

Ritkán adatik meg magyar futballistának olyan élmény, amiben várhatóan része lesz a magyar válogatottnak pénteken. A Puskás Aréna avatómérkőzésén ugyanis telt ház előtt, azaz mintegy 68 ezer ember előtt játszhat a nemzeti csapatunk a kétszeres világbajnok Uruguay ellen. A történelmi találkozón ott lehet az Újpest FC kisteleki játékosa, Zsótér Donát is, akinek ismét meghívót postázott Marco Rossi szövetségi kapitány. A 23 éves futballista már Azerbajdzsán ellen is meghívót kapott, ám akkor sérülés miatt végül nem tudott a csapattal tartani. Ezúttal szerencsére szó sincs ilyenről, Zsótér egészségügyi állapota rendben van, így ott lehet a pénteken 19 órakor kezdődő mérkőzésen is – így a korosztályos válogatottakat végigjárva akár debütálhat is a felnőttek között.

A pénteki meccs után vi­­szont egy egészen más hangulatú és fontosságú találkozó vár a magyar csapatra, hiszen november 19-én, kedden Wales vendégeként zárja az Európa-bajnoki selejtezősorozatot. A csoportunkban szombaton két mérkőzést is játszanak, ekkor a magyar válogatott sza­­badnapos, a csoport első helyén álló Horvátország be­biztosíthatja részvételét az Eb-n, ha legalább egy pontot szerez a Szlovákia elleni hazai mérkőzésen, míg Wales ha életben akarja tartani reményeit, akkor nyernie kell Azerbajdzsánban. Sok összetevős és sokismeretlenes egyenlet tehát az még, hogyan maradhat esélyünk a kontinenstornán való részvételre, amelyre a csoport első két helyén végzett csapat kvalifikálja magát automatikusan – elsőre az látszik, hogy kedden Cardiffban minimum egy döntetlenre szükségünk lesz, de igazán biztosra csak akkor mehetnénk, ha győzni tudnánk Gareth Bale-ék otthonában.

Ebben nem segít, hogy a vé­­delemben nem lehet ott Wil­­li Orbán: az RB Leipzig vé­­dője ugyanis egy egy németkupa-mérkőzésen szenvedett térdsérülést még október 30-án, és bár az első hírek arról szóltak, ott lehet a válogatottal a sorsdöntő Eb-selejtezőn, felépülése nem a várt ütemben javult. Orbán így nem csatlakozott a Telkiben készülő magyar válogatotthoz, felépülését pe­­dig továbbra is az RB Leipzig egészségügyi stábja felügyeli.

Mindez duplán fájhat Marco Rossi számára, hiszen mellette Kádár Tamásra sem számíthat a védelemben, Korhut Mihály pedig eltiltás miatt nem léphet pályára Cardiffban, azaz több hiányzóval is kell számolnia a hátsó alakzatban a szövetségi kapitánynak. Rossi szerződése egyébként november 30-án lejár, ám Csányi Sándor, az MLSZ elnöke korábban úgy nyilatkozott, függetlenül attól, kijut-e a magyar válogatott az Eb-re vagy sem, szeretnék meghosszabbítani az olasz szakember kontraktusát.