Holnap Zalaegerszegen szerepel a Szegedi TE

A Szegedi TE első rangadója következik a férfi tekecsapat-szuperligában: szombaton 14 órától Zalaegerszegen szerepel a bajnoki címvédő – két hibátlan együttes találkozik.

Zalaegerszeg–Szeged. A férfi tekeéletben immár második évtizede rangadónak számít a párharc, amely rendszeresen a bajnoki címről dönt.

Ezúttal sincs ez másképpen, hiszen az eddigi hét fordulóban egyaránt százszázalékosan teljesítő két csapat találkozik először ebben a szezonban, mégpedig szombaton 14 órától Zalában. A hazaiak sorsolása nehezebb volt, hiszen túl vannak már a répcelaki és a ferencvárosi látogatáson is, mindkettőt győzelemmel hozták le, nem beszélve a többi mérkőzésről. A Szeged teljesítménye is makulátlan, hétből hét siker a mérleg.

– A szokásos nagy csata lesz, ahogy lenni szokott. Ez a párosítás mindig az – mondta Karsai László, a Szegedi TE kapitánya. – A Zalaegerszeg jó formában van, így én nagyon örülnék a döntetlennek is, nem beszélve a győzelemről. Sok függ attól, hogyan jövünk le az első sor, az első három pár után. Tavaly megvertük őket, igaz, akkor ők rossz passzban voltak, most viszont sokkal jobban teljesítenek. Ennek figyelembevételével nagy sikernek könyvelném el a döntetlent is. De ahogy mindig, most is sokat számíthat a napi, pillanatnyi forma. Lásd a világkupa-bronzérmünket, amikor jól jött ki a forma. Szerencsére a szurkolók ezúttal is velünk lesznek, ők meccsenként 40-50 plusz fát jelentenek. A saját formámra nem lehet panaszom, és remélem, Zalaegerszegen is az elmúlt időszakhoz hasonló eredményt tudok elérni.

A szuperliga nyolcadik fordulója után még három bajnoki vár a szegediekre: jövő szombaton a Répcelak érkezik az újszegedi teke- és bowlingcentrumba, majd megy a csapat a Kazincbarcikához, míg november 16-án a Fradi elleni hazai meccsel zárul a bajnokság őszi szezonja.