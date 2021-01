Hosszú idő után egy hetet készülhet egy meccsre a Naturtex-SZTE-Szedeák

Két vereség után ma 18 órától a Kaposvárt fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata. Szrecsko Szekulovics tanítványai egy hónap után készülhettek egy teljes hetet egy meccsre, most pedig nem más a céljuk, mint kiköszörülni a csorbát.

Legutóbb december 19. és 27. között volt hasonló ideje felkészülni egy mérkőzésre a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, mint amennyi most rendelkezésre áll a Kaposvár elleni mérkőzés előtt a Tisza-partiak számára. Múlt vasárnapig 13 nap alatt öt mérkőzést játszottak Zach Brownék, az erőltetett menet után viszont most volt egy szusszanásnyi idejük.Rá is fért a keretre, hiszen amit a Falco elleni második félidőben mutatott csapat, az nem nézett ki jól. Tegyük hozzá gyorsan, a szombathelyieket kevesen győzik le ebben a szezonban is, azonban ennek a rengeteg meccsterhelésnek ki kellett jönnie valahol – mindezzel együtt is kár, hogy a Falco ellen, mert azon az estén a 2019-es bajnok sem mutatott extra dolgokat.

Ez már a múlt, két vereség mellett is kiváló mérleggel (11 győzelem és 6 vereség), nem mellesleg a Péccsel holtversenyben a legtöbb meccsel bír a Szedeák, amelynek innentől már nem lesz húzós periódusa az alapszakasz végéig.

Ma 18 órától azt a Kaposvárt fogadja a csapat, amely sok változáson átment már ebben a szezonban.

Elég csak az edzőcserét említeni, hiszen Fekete Ádám helyét az a Nikola Lazics vette át, aki 2017-ben magyarkupa-bronzérmet nyert a Szedeákkal, valamint a klubtörténelemben eddig egyetlen alkalommal rájátszásba vezette a csapatot.

Nem ő lesz az egyetlen ismerős arc a túloldalon, hiszen a tavalyi Szedeákban pattogtató amerikai irányító, Morris Curry és a szerb Milos Miliszavjlevics is a KKK-ban játszik idén. Akárcsak a szegedi nevelésű Révész Ádám, aki nyáron a Kecskeméttől igazolt a somogyiakhoz.

A Kaposvár ugyan legutóbb legyőzte a Sopront, de előtte 51 pontos vereséget szenvedett Debrecenben, idegenben pedig eddig mindössze egyszer, a Jászberény ellen tudott nyerni. A két csapat odavágóján a Szedeák ha nem is jó játékkal, de 64–51-re győzött.

Nem véletlen emelte ki a csapatjáték hiányát Szrecsko Szekulovics a Falco elleni elveszített mérkőzés után. Eddig a Szedeák győzelmei alkalmával rendre nagyon jól járatta a labdát és mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez. Most nem lehet más a cél, mint visszatalálni ehhez a játékhoz, és kijavítani az elmúlt két mérkőzésen történteket.