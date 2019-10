Hosszú idő után fájó vereség

Nem tudta folytatni jó sorozatát a labdarúgó NB II-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely Ajkán 1-0-s vereséget szenvedett.

Joao Janeiro két helyen is változtatott a korábbi hetekhez képest a sikercsapatán: Tóth Gábor és Gajdos István maradt ki, Horváth Marcell és Andorka Péter került be. A vendégek az első félidőben több helyzetet is kihagytak, majd a 66. percben a hazai gólvágó, Nagy Mihály Krisztián forgatott meg a jobb oldalon két embert, és lőtt a hálóba. A 93. percben Varga Szabolcs jobbal a bal oldali kapufát találta el, végül Csizmadia a gólvonalról mentett.

Joao Janeiro: Akárcsak korábban, most is a helyzetkihasználásunk volt a gyenge pontunk. Sokszor jártunk már úgy, hogy hiába domináltunk, mégis kikaptunk. Az Ajka 24 gólt szerzett, mi 13-at a bajnokságban eddig. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen sokat utaztak, hogy biztassanak minket.

A bajnokság állása

1. MTK 12 8 3 1 32 – 17 27

2. Csákvár 11 8 0 3 21 – 18 24

3. Gyirmót 12 7 2 3 19 – 9 23

4. Budafok 12 7 1 4 24 – 15 22

5. Győr 12 6 4 2 18 – 9 22

6. Siófok 11 6 3 2 18 – 11 21

7. Vasas 11 5 2 4 21 – 17 17

8. Szeged 11 4 4 3 13 – 12 16

9. Ajka 11 4 3 4 24 – 20 15

10. Soroksár 11 4 2 5 13 – 19 14

11. Kazincbarc. 12 3 5 4 15 – 15 14

12. Tiszakécske 11 4 1 6 12 – 17 13

13. Dorog 11 4 1 6 11 – 16 13

14. Békéscsaba 11 3 3 5 12 – 17 12

15. Haladás 12 2 6 4 15 – 17 12

16. Szolnok 11 3 2 6 9 – 18 11

17. Nyíregyháza 11 3 1 7 16 – 20 10

18. Budaörs 11 2 3 6 10 – 19 9

19. Vác 12 1 2 9 8 – 25 5