Hullámvasút volt az ősz

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia házi gólkirálya és a kanadai táblázat elsője a csapatkapitány Germán Tamás (33) volt az őszi idényben, de azt tudja, hogy ehhez képest lehetne sokkal jobb a saját és az együttes produkciója is – ebben egyetért a szurkolókkal.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A Szeged-Csanád GA a 14. helyen telel. Belülről, a pályáról nézve milyen volt ez az idény?

– A tabella és a számok önmagukért beszélnek, ilyenkor le lehet vonni a következtetéseket. A nyáron edzőváltás történt a csapatnál, sok játékos ment, sok játékos jött, és ez a komoly változás az első hat fordulóra rányomta a bélyegét, ekkor nem is nyertünk. Aztán amikor mindezen átbillentünk, a szezon közepén volt egy jó sorozatunk, amikor hét meccsből ötször győztünk. Azt gondoltam, kiegyenesedtünk, a szurkolók visszatérnek a lelátókra, és akkor szép lesz az őszünk.

– De bejött a koronavírus.

– A Covid–19 megváltoztatta a lehetőségeket: akadt olyan csapat, amelyben minden fordulóban csak egy-egy játékos esett ki, míg a Csákvárral, a Békéscsabával, a Nyíregyházával együtt nálunk is egyszerre tört ki a csapaton belül a járvány. Mindez a Soroksár elleni meccsre csúcsosodott ki, amikor el sem tudtunk utazni, olyan sok hiányzónk volt. Aztán megint jött pozitív hatás, hiszen két idegenbeli mérkőzést nyertünk, de a végén becsúszott két nagy vereség is.

– A kanadai tabella első helye mit takar?

– Nézhetjük úgy, hogy ezek szép számok, de nézhetjük úgy is, hogy az első néhány meccsen nem játszottam. Ennek megvannak az okai, és ebben benne vagyok én is, viszont a további 16-17 találkozón szereztem négy gólt, ez valljuk be, javítható, ahogy minden mutatóm javítható. Szép fel­adat tavaszra.

– A szurkolók egyáltalán nem elégedettek a produkcióval. Ha szurkoló lenne, egyetértene velük?

– A tények magukért beszélnek. Nem biztos, hogy a realitás és az elvárás találkozott, de több van a csapatban, mint a 14. hely. Jogosan vártak többet a nézők hazai pályán és összességében is. Amióta itt vagyok, a Szeged ilyen sok gólt nem kapott. Ez nem edző vagy egy-egy játékos kérdése, hanem a fegyelmezettségé. Nagyon hiányzott Tóth Gábor, Szilvási, Jovanovics és Kóródi. Négy ilyen játékos távollétét bármelyik NB II.-es együttes megérezné.

– A Szeged az a csapat, amelynek nagy szüksége van a saját közönségére?

– Igen, ezt mondhatjuk. Van egy táblázat, amely a nézőszámot és a létesítmény kihasználtságát mutatja több sportágban és osztályban. Itt tavaly az első ötben voltunk, most meg 20. helyen állunk. Hatalmas a kontraszt… Az elején megkaptuk a bizalmat, azonban ahogy alakult az idény, a szurkolók is elpártoltak. Nagy szükség lenne rájuk; ha mögöttünk vannak, többre vagyunk képesek.