Hullámzóan teljesítettek a jégkorongozók, értékes skalpot gyűjtött be a Vásárhelyi Kosársuli

Csongrád megye második, harmadik vonala.

Értékes skalp

Vásárhelyi Kosársuli (11.)–Eger (15.) 85-75 (17-18, 26-23, 18-10, 24-24)

Férfikosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 12. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Söjtöry, Kovács, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 12/6, Kelemen B. 9, Varga Á. 9/3, Hargitai 6, Acsimovics 2. Csere: ROSTÁS 16, Varga Z. 2, Bálint 4, Pavlovics 10, Perák 4, Kovács 7/3, Ságodi 4/3. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: Férfias küzdelem után hagytuk el győztesen a pályát, nehéz mérkőzés volt. Szívósan küzdött a jól felkészített egri csapat, kihasználták a hibáinkat. Tudtuk, hogy ezúttal szűk rotációval dolgoznak, mégsem tudtuk megtörni őket. Értékes skalp ez nekünk, haladunk lépésről lépésre.

Pontot érdemeltek volna

Hatvan (3.)–ContiTech FKSE-Algyő (6.) 24-22 (14-12)

Férfikézilabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Hatvan, 200 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

ContiTech FKSE-Algyő: NAGY M. 1 – Tőkés, PÁL 5, Varsandán 3/1, Tóth, Magyar 3, Bajus 1. Csere: KISS O. (kapus) BAJORHEGYI, Dolezsál 3, Árpási, Temesvári 6, Magyar 3, Vass P. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: Sajnálom, hogy a hatvani csarnokban hagytunk egy bajnoki pontot, amit a játék képe alapján és az utolsó negyedóra miatt megérdemeltünk volna. Ha jövő szombaton úgy küzdünk, és olyan fegyelmezettek leszünk, mint e mérkőzés utolsó szakaszában, akkor összességében pozitív őszi szezont zárhatunk.

Több szempontból is bravúr

Hajdúnánás (4.)–PC-Trade Szeged KKSE (8.) 31-31 (16-15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Hajdúnánás, 100 néző. Vezette: Barna, Kovács.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó, Gyovai (kapusok) – Bató 4, Szécsi 6, Spéth 4, Csoknyai, Szabó 1, Vér 1, Mikó 3, Zsikó 9, Miklós 3, Frányó, Tóth. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: A második félidő közepéig mi irányítottuk a mérkőzést, a háromgólos előnyért támadtunk, de hibáztunk, és gyorsan fordított a Hajdúnánás, négy góllal is vezetett. Egy taktikai változtatás révén fel tudtunk jönni a hajrában, Dobó Mónika pedig ziccert fogott a meccs végén. Mi voltunk ebben a szezonban az első pontszerzők Hajdúnánáson, így nem csak a végjáték miatt lehet bravúrnak nevezni az eredményt.

Visszatértek

Mezőtúr (5.)–Makói KC (2.) 24-36 (12-16)

Férfikézilabda NB II., Délkeleti csoport, 10. forduló. Mezőtúr, 150 néző. Vezette: Győr, Hadas.

Makói KC: Balán – Gazsó 11, Kovács 7, Miksi, 5, Béleczki 5, Bagdi 3, Szabó 2, Gyöngyi 2, Fodor, Hegyi, Leszkován, Fekete, Maróti, Götzi, Csörgő. Edző: Miksi István.

Miksi István: Visszatértünk a kitaposott utunkhoz! Magabiztos győzelmet arattunk üldözőnk otthonában. Köszönjük a szurkolást! Megyünk tovább.

Eleget tettek a kérésnek

Bácsalmás (12.)–Pick Szeged U23 (1.) 26-41 (11-22)

Férfikézilabda NB II., Délkeleti csoport, 10. forduló. Bácsalmás, 40 néző. Vezette: Parádi, Ujhelyi.

Pick Szeged U23: Krivokapics – Noska 3, Csányi 5, Rea 6, Csíki 1, Tőkés 4, Lőrincz 6. Csere: Gémes (kapus), Hegedűs 3, Kaszás 2, Csiki 2, Kinyó 1, Tótok, Kurai 3, Rosta 3, Szilágyi 2. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: Legutóbbi bajnokink után arra kértem a fiúkat, hogy ezen a mérkőzésen olyan játékot mutassunk, ami tükrözi a két csapat bajnokságban elfoglalt helyét, és ennek eleget is tettek. Mindenki kivette a részét a sikerből.

Magabiztos győzelem

Tigrisek Csongrádi KSE (6.)–Kiskunmajsa (10.) 32-25 (15-12)

Férfikézilabda NB II., Délkeleti csoport, 10. forduló. Csongrád, 100 néző. Vezette: Ágnecz, Sipos.

Losonc László, a Tigrisek Csongrádi KSE edzője: Végig jók voltunk támadásban és védekezésben is, magabiztos győzelmet arattunk. Köszönjük a drukkerek lelkes szurkolását!

Hozták a kötelezőt

Levendula Hotel FKSE-Algyő (2.)–Szeghalom (10.) 40-14 (22-6)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 10. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Bús, Szuromi.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: KÖLCZE – SZEPESI 7, Csáki, Ilyés 4, RÓZSA 4, GERCSÓ 5, Aracsi 2. Csere: HERNÁDI (kapus) Túri 2/2, Draxler 2, Pocsai, Vér 2, KOZMA5, Egervári 2/1, Lovistyék 3/3, Zsilák 2. Edző: Avar György.

Avar György: Hoztuk a kötelezőt.

Jót tett a lelküknek

HLKC (3.)–Mezőtúr (12.) 34-26 (18-14)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 140 néző. Vezette: Kiss, Petrovszky.

HLKC: Áncsán – Török 7, Nagy 6, Dankó 1, Kovács Sz. 3, Vörös 4, Pap 1. Csere: Ádász (kapus), Lukács 1, Baráth 1, Mike 6, Kovács A. 2, Szabó 2, Földesi, Bugnó, Petróczy. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: Támadásban jól játszottunk, viszont a védekezésünk nem volt elég zárt. Szerencsére így is könnyű győzelmet arattunk. Mindenki lehetőséget kapott. Ez jót tett a lelkünknek.

A mez nem elég

Gyula (4.)–KSZSE (7.) 31-28 (19-12)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 10. forduló. Gyula, 250 néző. Vezette: Babidorics, Reszegi.

KSZSE: FODOR, Szaszkó (kapusok), Nagy 2, Szűcs 4/2, CSÁNYI 3, FORGÓ 11/5, KARÁCSONYI 3, Bognár, Horváth, Prágai, Lipták, BESENYI 4/1, Fehér, Czifra 1, Szigetvári, Baranyi.

Edző: Komáromi Endre.

Komáromi Endre: Sajnos erre a mérkőzésre néhányan csak a mezüket küldték el, így egy nyerhető mérkőzést veszítettünk el.

Sima volt

Ferroép-Szer Deszk (9.)–Bácsalmás (6.) 38-29 (21-16)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 10. forduló. Deszk, 75 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

Ferroép-Szer Deszk: Ocsenás, Megyeri, Balog 7, Kozserán 7, Lantos 2, Szabó 2, Telek 1, Tornyi-Molnár 4, Zsemberi 8, Széll 1, Csécsei 4, Hadobás 1, Dénes 1, Vas.

Keményen dolgoztak a sikerért

Vidux-Szegedi RSE (2.)–Kecskemét (6.) 3:1 (–13, 18, 21, 23)

Női röplabda NB II., Kelet, A csoport, 8. forduló. Szeged, 90 néző.Vezette: Suba, Csizmarik.

Vidux-Szegedi RSE: Farkas, Sipka, Fürdök L., Németh, Kertai, Nagy, Ádám (libero), Kovács-Fiskus, Hámori, Szalenko-Tőkés, Fürdök N., Nagy, Hűse. Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: Melós meccs volt! Az első szettben lefagytak a lányok, szinte semmi sem jött össze nekik. A végén nem is kellett mondanom semmit, maguktól beszélték meg együtt a játékosok, hogy ezt a szettet most felejtsük el, és koncentráljunk a következőre. Ez a helyes mentalitás! Ha nem így állnak hozzá, a többi szett is hasonlóan alakul. Nem ment jól a játék, de keményen dolgoztunk a győzelemért. A nyitásokat kivéve minden játékelemben javultunk egy kicsit a folytatásra. Rengeteget kellett cserélnem, de amikor beállt valaki, mindig tudott pluszt adni a játékhoz. Fejben nekem is nagyon fárasztó volt ez a meccs, amit persze magunknak tettünk nehézzé, hiszen szerintem ebben a szezonban összesen nem rontottuk annyi szervát, mint ebben a négy szettben. Bizonyos szempontból az ilyen nehezen elért győzelmek a legértékesebbek, hiszen sokat tanulhatunk és rengeteg energiát meríthetünk belőlük. Fontos meccsen nyertünk, aminek örülhetünk, de jövő héten meg kell beszélnünk a hibák okát.

Hullámzóan teljesítettek

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (5.)–Kanadai Magyar Hokiklub SE (1.) 4-10 (0-4, 4-3, 0-3)

Férfijégkorong OB II., alapszakasz, 6. forduló. Szeged, 350 néző.Vezette: Nedeljkovics, Pozar, Muzsik.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai (84%) – Becsei, Maslac, Losonci (1), Pallós P. 1, Varga D. – Borsos (1), Hajdu 1, Balázs, Barcsik 1, Csanády (1) – Bozóki, Annus 1, Korom, Rózsahegyi. Edző: Prakab Gábor.

Prakab Gábor: Vérmes reményeink nem lehettek, teljes csapattal jött el a címvédő, ennyire futotta az erőnkből. Hullámzóan teljesítettünk, voltak jó időszakaink, de legtöbbször a vendégek uralták a pályát. Annak örülök, hogy fejlődtünk, hiszen a legutóbb sokkal simábban kaptunk ki a KMH ellen. Idén még egy mérkőzésünk van, szombaton a MAC Budapest vendégei leszünk.

Magukat okolhatják

HVSC (5.)–Szolnok II. (9.) 11-11 (2-3, 4-2, 4-4, 1-2)

Férfivízilabda OB I/B, B csoport, 8. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Juhász, Kádár.

HVSC: Ujházi – Németh 3, Józsa, Palotás, Katona 2, Bocskay 1, Vigh 1. Csere: Kürtösi, Páll, Rácz, Werner 3, Barna 1. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: Csalódott vagyok. Több fegyelmezetlenségünket és figyelmetlenségünket kihasználta az ellenfél, csak magunkat okolhatjuk a döntetlenért.