Hungerit-Szentesi VK: bejelentették az új edzőt és a játékoskeretet

Szentesi játékosokra és vezetőedzőre támaszkodva kedden kezdi el a felkészülést a 2020–2021-es idényre a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata, amelynek edzői posztján Komlósi Pétert Matajsz Márk váltja, míg távozik két kulcsember, négy tehetség pedig érkezik.

Közösségi felületein jelentette be a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata, hogy a következő szezontól Komlósi Pétert Matajsz Márk váltja vezetőedzőként, akivel kétéves szerződést kötöttek.

– Nagy reményekkel nézünk a közös munka elé, kiváló szakember kezeibe kerül a csapat. Márk az elmúlt négy évben Szombathelyen a férficsapat mellett már bizonyította rátermettségét. Nem idegen közegbe érkezik, hiszen korábban Tóth László vezetőedző távollétében többször tartott edzést a keretnek – nyilatkozta Dömsödi József, a Szentesi VK női szakosztály-vezetője, aki sajnálatát fejezte ki, hogy a csapat nem tudta megmutatni a járványhelyzet miatt a Komlósival beérett munkát.

Ami pedig a játékoskeretet illeti, távozik az Universiadé-válogatott kapus, Lekrinszki Gina, valamint a tehetséges Kudella Panna, illetve a kínai légiósok. Az érkezők oldalán az Egerből hazatérő Tóth Csenge neve mellett szintén a hevesiektől Polák Zsófia és a szlovák válogatott Tamara Kolarova található, a kapuba pedig az UVSE-vel többszörös magyar bajnok és kupagyőztes Maczkó Lilla írt alá a Kurca-partiakhoz.

– Polák egy igazi Jolly Joker, több poszton bevehető, gólerő, aki a szakemberek szerint az Eger egyik legjobbja volt. Tóth Csengét egy nagyszerű vízilabdás családból származik. Hazatér hozzánk, nagyon örülünk, hogy tehetségét nálunk szeretné megcsillogtatni újból. Maczkó leigazolására is elképesztően büszkék vagyunk, hiszen a bajnokcsapatban a magyar válogatott Gangl Edinától tanulhatott nap mint nap, valamint olyan világklasszisok lőttek neki kapura az edzéseken, mint Keszthelyi Rita vagy Szücs Gabriella. Szorgalmas, kiváló alapokat kapott az UVSE-nél, stabilitást adhat majd hátulról fiatal csapatunknak. A 2002-es születésű Tamara Kolarova pedig nemcsak a felnőtt együttesünkben, hanem az ifjúságiban is játszhat. Ő is nagyon gólerős játékos, a szlovák felnőtt válogatott tagja, az ifjúsági bajnokság góllövőlistáján a második helyen állt Petőváry Luca mögött – mutatta be az újakat.

A Szentesi Vízilabda Klub női és férfi felnőtt OB I-es együttese is kedden kezdi meg a felkészülést a következő szezonra.