Húzóemberek lettek a fiatalok

Egy mérkőzés maradt hátra a női vízilabda OB I. 2020–2021-es szezonjának őszi idényéből, jövő szombaton a Hungerit-Szentesi VK a Tatabányát fogadja. A többiek már végeztek erre az évre, így átböngésztük a szövetség statisztikáit, és három remek megyei teljesítményre is rábukkantunk.

Körülményes őszön van túl a magyar női vízilabdaidény is, hiszen a koronavírus-járvány ezt a sportágat sem kímélte. A Dunaújváros–UVSE-rangadóra az újpestieknek utánpótlás-játékosokkal kellett kiállniuk, de a Hungerit-Szentesi VK sem tudott több meccsen teljes keretével kiállni.

A nyáron döntött a váltás mellett Kudella Panna, aki a góllövőlista 10. helyén áll 22 találattal. Szentesről a III. Kerületi TVE-hez igazolt. Ahogyan lapunknak fogalmazott, hullámzó őszön van túl, de a végével már elégedett lehet.

– Önbizalomhiánnyal küszködtem a bajnokság elején, amelynek fordulópontja a Szeged ellen elvesztett találkozó volt. Akkor én és a csapat is új erőre kapott, onnantól kiválóan teljesítettünk, legyőztük például a közvetlen riválisnak számító Egert. Amit nagyon sajnálok, hogy a Szentes ellen ikszeltünk. Nagyon felpörögtem arra a ­meccsre, jól ment a játék, úgy éreztem, megállíthatatlan vagyok, és akár a három pont sorsát is eldönthetem. Nehéz időszakon voltam túl, aminek a kulcsa a mentális fejlődés volt, ezért sok köszönettel tartozom a csapatkapitányunknak, Kisteleki Dórának is – mesélte lapunk érdeklődésére a Hódmezővásárhelyen született Kudella Panna.

Az OB I. legértékesebb játékosainak listáján a rendkívül előkelőnek számító 9. pozíciót foglalja el a Hungerit-Szentesi VK 17 éves tehetsége, Dömsödi Dalma. Egy Tatabánya ellen nyújtott remek teljesítménnyel akár még előzhet is, a nyolcadik helyen ugyanis mindössze egytized ponttal van előtte a Szeged SZTE csapatkapitánya, Ráski Lilla.

– Őszinte leszek, nem figyeltem ezt a rangsort, de nagyon örülök, hogy egyre nagyobb hasznára tudok lenni a csapatomnak. Úgy érzem, én is sokat fejlődtem, jó úton járok, akárcsak a csapat. Kiválóan kezdtünk, legyőztük az Egert, majd utána sajnos a felnőtt játékosaink jelentős része elkapta a koronavírust, így foghíjas kerettel kellett kiállnunk Szegeden, így azon a meccsen nem volt esélyünk – emlékezett vissza lapunknak Dömsödi.