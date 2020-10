Idegenbeli győzelemmel rajtolt a bajnokságban a Naturtex-SZTE-Szedeák

Remek csapatjátékot bemutatva, magabiztos, idegenbeli győzelemmel mutatkozott be az új szezonban a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely huszonkét ponttal győzött Jászberényben. James Dickey pazar meccsel nyitott szegedi mezben.

Végre elkezdte a Naturtex-SZTE-Szedeák is: két elmaradt mérkőzést követően Jászberényben már a szegediek számára is megkezdődött az új szezon.

Berényi kosarakkal indult a meccs, ám ezt egy 8–0-ás roham követte a Tisza-partiaktól. Stabilan őrizte előnyét a Szedeák, többször ugyan egy-két pontra megközelítette Szrecsko Szekulovics csapatát a hazai gárda, de ekkor jött egy-egy tripla, előbb Keller Ivántól, majd a távolról kétszer is eredményes Kerpel-Fronius Balázstól is, utóbbi kosarai nagyon kellettek 31–32-nél, így visszaállt a megnyugtató szegedi előny. A Szedeákban már az első félidő során is akadt olyan periódus, amikor csak két légiós volt a pályán, valamint elsősorban James Dickeynek köszönhetően a lepattanókat is uralták a szegediek.

A szünet után továbbra is a Szedeák irányította a játékot, amely remek csapatjátékot mutatott be: a kezdőötöséből mindenkinek volt legalább két gólpassza. Az olló folyamatosan nyílt, a harmadik negyed végére tíz fölé kúszott a szegedi előny, majd Kerpel-Fronius Gáspárék ekkor még rá tudtak pakolni az addigi teljesítményre is. Végül nagyon sima, huszonkétpontos győzelmet aratott a Szedeák a Jászberény otthonában, amely az egész meccsen dominálni tudott, és megérdemelten nyert. Bár csapatként alkotott nagyot a Szedeák, James Dickey 18 pontos, 17 pontos lepattanójával remek estét zárt.