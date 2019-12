Idén 20 éves a szegedi Platán SE

A szege­­di Platán Sportegyesület pon­­tosan idén decemberben ün­nepli megalakulásának 20. év­­fordulóját.

Ez idő alatt a fallabda, a lovassport és a tömegsport-futó rendezvényein több ezer fiatalt, aktív és amatőr sportolót ért el, oktatott és ké­­szített fel.

Fallabdában például 15 korosztályos válogatottat nevelt ki, és stabil felnőtt OB I-es csapatként képviselte a szegedi színeket.A lovassportban az igazolt versenyzők számos szép sikert értek el a megyei és országos versenyeken.

A tömegsport- és futórendezvényeken, a Híd-kör félmaratonon és a Tök-jó félmaratonon több ezer amatőr és profi sportoló teljesítette a távokat, számos sportbarátság alakult ki akár határokon átívelően is. Az egyesület célkitűzése megalapításakor és most is az egészség megőrzése, az aktív életmód népszerűsítése. A jö­vőben is ennek szellemében dolgozik tovább a Platán SE és a szakmai stáb.