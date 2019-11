Iksz a rangadón: a hajrában mentett pontot a Mindszent

Az év utolsó fordulóját rendezték a Csongrád megyei II. osztályú-labdarúgó-bajnokságban.

A játéknap kiemelt találkozóján a Mindszent fogadta a Deszk együttesét. Sokáig úgy tűnt, hogy gól nélkül maradunk a derbin, de a 81. percben Kószó betalált, így a vendégek már a zsebükben érezhették a három pontot – egészen a 89. percig, amikor Varga büntetőjével pontott mentettek a hazaiak.

Mindszent–Deszk 1–1 (1–0)

Mindszent, 120 néző. Vezette: Kócsó Tibor Zsolt – jól (Tihanyi, Szöllősi).

Mindszent: Lucza 7 – Galambosi 9, Szobácsi 7, Varga 8, Antal 7, Szabó B. 7 (Bartucz –), Ménesi 8, Bihari 8, Szabó J. 7, Mucsi 7, Tóth 8. Edző: Bartucz Sándor.

Deszk: Szabó G. 5 – Németh 6, Győri 6, Grósz 6,5, Kálmán 5,5, Bódi 5 (Iványi 5), Kószó 6, Adamov 6, Fülöp 6,5, Papp 6 (Gémes –), Huszti 6. Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Varga (89. – 11-esből), ill. Kószó (81.).

Bartucz Sándor: – Jobb képességű csapat ellen a küzdeni tudásunk dominált, a szezon egyik legjobb játékával megérdemelten szereztünk pontot. Sok sikert kívánok a Deszknek!

Papp Endre: – Brusztos mérkőzés volt, a pálya talaja miatt nem tudtuk a saját játékunkat hozni. Jó helyzetkihasználás híján mit sem ért óriás labdabirtoklási fölényünk.

ContiTech-Apátfalva-Csanytelek 7-2 (3-1)

Apátfalva, 150 néző. Vezette: Barta Norbert István (Kiss, Hegyi).

ContiTech-Apátfalva: Köteles (Gilinger), Pataki, Rakity (Bakos), Frank, Herczeg, Béres, Beke, Bartucz (Gilinger), Bány (Horváth), Juhász (Varga), Kóródi. Edző: Frank Csaba.

Csanytelek: Boda – Tolnai, Papp (Tóth A.), Siha, Faragó, Tóth J., Józsa, Kurucz (Forgó), Lévai, Magyar, Kósa (Gyöngyi). Játékos-edző: Magyar József.

Gólszerzők: Bartucz (11.), Bány (37., 74 – utóbbit 11-esből), Frank (38., 57.), Béres (42., 82.), ill. Tolnai (1.), Forgó (70.).

Jók: Bány, Béres, Beke, ill. Boda, Forgó, Magyar.

Mártély-FK 1899 Szeged 3-0 (1-0)

Mártély, 50 néző. Vezette: Kis Máté (Kovács, Mígh).

Mártély: Király – Papp D., Német (Kulima), Papp Z. (Sörös), Tamás, Papp E., Brizik-Bodrogi, Huszár (Borbás), Meszlényi (Magyar), Nagy (Sándor), Kovács. Játékos-edző: Borbás Zsolt.

FK 1899 Szeged: Pluhár – Nikolényi (Sisák), Szélpál, Mucsi, Csuka (Harasztos), Hegyesi, Makai (Gonda), Lengyel, Palócz (Degovics), Heredea, Marozsi (Szabó). Edző: Herczeg Gábor.

Gólszerzők: Papp E. (22., 68., 80. – utóbbit 11-esből).

Kiállítva: Heredea (79.).

Jók: Német, Tamás, Papp E., Brizik-Bodrogi, Kovács, ill. senki.

Baks-HFC II. 3-0 (1-0)

Baks, 80 néző. Vezette: Szalai Szabolcs István (Dobó, Minda).

Baks: Koós – Ormándi, Mihály (Lévai), Vári (Horváth), Terbán, Tóth, Nana R., Kacsala, Bürgés (Papp), Muzsik, Határ (Vincze). Megbízott játékos-edző: Tóth Csaba.

HFC II.: Nagy M. – Gyuris, Dezső (Paku), Marton, Babcsán (Bódi), Bürgés, Kandó (Friedl), Nagy An., Brizik-Bodrogi, Fekete (Pacskó), Nagy At. (Rostás). Edző: Vinnai István.

Gólszerzők: Mihály (52., 61., 81.).

Jók: mindenki, ill. Brizik-Bodrogi, Nagy An., Marton.

Tömörkény-Üllés 3-1 (1-0)

Tömörkény, 100 néző. Vezette: Kakuk Szabolcs (Gargya, Aczél).

Tömörkény: Laczkó – Fodor (Kasza), Potor, Sallai, Bugyi (Molnár), Ocskó, Czibolya, R. Nagy, Boldog, Gulyás, Losonczi. Edző: Sallai Róbert.

Üllés: Szalai – Kormos, Bodré, Vér, Gyuris, Jánk, Zádori, Czékus M. (Czékus J.), Bazsó, Német, Zádori. Játékos-edző: Bazsó Ferenc.

Gólszerzők: Sallai (45.), Czibolya (65.), Potor (73.), ill. Gyuris (80. – 11-esből).

Jók: mindenki, ill. senki.

Makó II.-St. Mihály-Szélmalom 2-1 (2-0)

Makó, 50 néző. Vezette: Szeles Ádám (Gera, Szűcs).

Makó II.: Fazekas – Csontos (Erdélyi), Kis (Molnár), Csávás (Horváth), Gera, Cseszkó, Kardos, Vas, Bakos, László, Bán. Edző: Koczkás Zoltán.

St. Mihály-Szélmalom: Szántai – Csobán R., Csobán K., Hatala (Kovács), Ocskó, Belaidi, Baján, Olajos, Hufnágel, Fábián-Saleh, Magyar. Edző: Kohlrusz Oszkár.

Gólszerzők: Kis (12.), Kardos (22.), ill. Hufnágel (71.).

Jók: László, Bakos, Kis, ill. mindenki.

Csengele-SZVSE II. 1-0 (0-0)

Csengele, 50 néző. Vezette: Maurer János (Juhász, Vida).

Csengele: Cserháti – Nagy T., Bitó, Ornyik (Lesták), Kiss (Pekurár), Kertész, Góra, Nagymihály (Pigniczki T.), Helembai, Pigniczki A. (Kócsó), Tóth Szi. Edző: Kun-Szabó Tibor.

SZVSE II.: Miklós – Márki, Szabó, Rózsa, Kovács, Albert (Buknicz), Huszár, Tóth (Baka), Görbe (Fodor), Vigh (Balogh), Olajos. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Nagymihály (78.).

Jók: Cserháti, Bitó, Tóth Szi., Pigniczki A., ill. Miklós, Görbe, Baka, Albert.

Sándorfalva-Balástya 2-0 (1-0)

Sándorfalva, 50 néző. Vezette: Soós István (Bálint, Szabó).

Sándorfalva: Garamvölgyi – Csányi, Faragó-Barát, Csikós, Krajnyák, Dékány (Huszka), Borgulya, Tápai (Gonda), Kádár-Német (Sáringer), Tari, Tóth. Edző: Gonda László.

Balástya: Kertész – Nagymihály, Kiss A., Barabás, Asztalos, Gyémánt, Tóth G., Bárkányi (Gera), Szűcs (Kiss Gy.), Madár, Tóth D. (Kiss Sz.). Megbízott edző: Fodor Tamás.

Gólszerzők: Tóth (35.), Tari (47.).

Jók: Tari, Tóth, Kádár-Német, Tápai, ill. Kertész, Kiss A.

Ifjúságiak, B csoport

Apátfalva–Zsombó 2–4, Balástya–Székkutas 0–2. A SZEAC–Csengele mérkőzést pénteken rendezik, a Maros-menti UFC–Sándorfalva találkozót elhalasztották.

Tudósítók: Bartucz Sándor (Mindszent), Frank Csaba (Apátfalva), Borbás Zsolt (Mártély), Tóth Csaba (Baks), Papp Zoltán (Üllés), Koczkás Zoltán (Makó), Kun-Szabó Tibor (Csengele), Gonda László (Sándorfalva).