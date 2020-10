Íme a változások

A felkészülés érdekében nem árt már előre tisztában lenni, hogy milyen újításokat hoz a FIFA 21.

Az EA Sports az eddig kiadott információk alapján tényleg arra törekszik, hogy több ízben élethűbbé és élvezete­sebbé tegye a FIFA 21-et. A taktikák és a megfelelő felállás kitalálása mellett nagyon fontos, hogy a pályán történtek valóban hasonlítsanak az életben előforduló szituációkhoz. Éppen ezért minden eddiginél aprólékosabban odafigyeltek a játékosok mozgására, labdakezelésére, a fizikára és egyéb játékelemekre is. Több kisebb videó formájában mutatták be, hogy pontosan mire is lehet számítani, és a látottak alapján mindenki bizakodással várhatja a megjelenést.

Cselezés: Ez az új „Agile Dribbling” rendszer lehetőséget nyújt a kreativitás kibontakoztatására, és ez legfőképpen az egy az egy elleni helyzetekre érvényes. Nagyon fontos a lábmunka, a minden eddiginél érzékenyebb kontrollerhasználat, a skill move-ok precíz alkalmazása, amihez nem árt, ha okos labdavezetés is párosul. Ezzel az új mechanikával még látványosabb és hasznosabb cseleket vethet be az ember, hogy átverje az ellenfelét.

Helyezkedés: A világ legjobbjai mindig tudják, hogy hol kell lenniük az adott időben a pályán. Most a FIFA 21-ben is ez lesz megfigyelhető, ezáltal minél jobb egy játékos, annál jobban pozicionál. A csatárok együtt mozognak az utolsó védőkkel kiugrásra készen, a játékmesterek mindig megtalálják a helyet egy kulcspassz­hoz, a védekező játékosok pedig igyekeznek lezárni minden olyan területet, ahol az ellenfél előnyt kovácsolhatna, csakúgy, mint ahogyan a valódi futballmérkőzéseken lehet látni.

Hitbox: Az újragondolt üt­közési rendszer lényegében lehetővé teszi a „folyékonyabb játékos interakciókat” az egész pályán. A kulcsfontosságú pillanatok, mint például a gólvonalon pattogó labdáért vívott csaták sokkal természetesebbek lesznek. Kevesebb lesz a fura esés-kelés, és a test a test elleni csaták is gördülékenyebb formában történnek meg.

A futball alapjai, passzolás: Többféle átadási lehetőséget tartogat a játék, ezáltal precízebben és pontosabban lehet felépíteni a játékot, legyen szó labdabirtoklásról, támadásról vagy kontráról.

Blokkolás: Az új blokkrendszer által nagyobb sansza lesz a védekező játékosnak megakadályozni egy beadást vagy lövést.

Érzékenység: Gyorsabban reagál majd a játék a bevitt inputokra (kontrolleren megnyomott gombok és a karok mozgatása), ezáltal finomabb mozdulatokra és pontosabb végrehajtásra lehet számítani.

Fejelés: Egy beállítás segítségével teljesen manuálisan lehet majd irányítani a fejeléseket, így pontosan oda megy majd a bólintás után a labda, ahova a játékos szeretné.