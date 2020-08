Immáron Teljes kerettel zajlik a Naturtex-SZTE-Szedeák felkészülése

Ha a vírushelyzet is úgy akarja, bő egy hónap van még a bajnoki rajtig a férfikosárlabda NB I/A csoportban: a Naturtex-SZTE-Szedeák számára pedig ez az időszak már teljes csapattal telhet, miután immáron mind a négy külföldi játékos csatlakozott Szrecsko Szekulovics csapatához.

Jó hangulatban zajlik a Naturtex-SZTE-Szedeák edzése: ezek nem csupán elcsépelt szavak, amelyet minden szezon előtt szokás használni a csapatsportágak esetében, a szegedi kosarasoknál ugyanis már a bemelegítés alatt is érezhető, hamar egymásra hangolódtak a kerettagok.

Pedig nem sok időt töltöttek még együtt. A külföldi játékosok közül ugyan Djordje Dzeletovics már egy héttel korábban csatlakozott a társakhoz, ám a három amerikai játékos is úgy mozog már a csarnokban, mintha mindig is ezt tették volna. A gyakorlatok végén nagy pacsizás és nevetés – süt a csapatról, hogy valóban egyben vannak.

Apró, de mégis sokatmondó momentumok: a magyar válogatott Govens Darrin és az újonc amerikai center, James Dickey közösen igyekszik segíteni Mayer Ákosnak a játékszituációk alatt. Zach Brown sem marad ki, a kemény játék során a földre került Olasz Ádámnak nyújtja a kezét, és segít neki felállni – ez valóban megmutatja, egy irányba tart mindenki.

Hogy aztán persze mire lesz képes a csapat, az majd egy másik kérdés, de Govens érkezésével alapjaiban változhat meg a Szedeák erőssége a következő szezonban: na, nem mintha panaszkodhatnánk a macedón bajnokságban remek számokat hozó Dzeletovicsra, a kiváló adottságokkal rendelkező Dickey-re vagy a Ciprusról megszerzett Brownra. A sebesség is jelen van a tréningen, nem hiába hangsúlyozta Szrecsko Szekulovics, hogy egy hajtós, gyors csapatot szeretne építeni.

A feladat tehát adott, az október 3-i rajtra kell összeérni ennek a csapatnak. Most abban a szerencsés helyzetben van a Szedeák, hogy közel másfél hónapot készülhet együtt az a keret, amely majd az első bajnokira kifuthat: néhány helyen csak a napokban jelentették be az utolsó igazolásokat, vagy még keresik a hiányzó láncszemeket.

Kerpel-Fronius Balázs a maga 28 évével már a második legidősebb játékosnak számít: csak Govens előzi meg őt korban, a 32 éves hátvéd számára is egészen új helyzet mindez.

– Nekem kell most a fiatalokat segíteni, elsütni egy-egy hangulatoldó poént. Remek érzés, mert ezáltal én is fiatalabbnak érzem magamat. Emlékeztet arra, miért is kezdtem el kosárlabdázni, hogy élvezni kell ezt a gyönyörű játékot. A szezon arról szól majd számunkra, hogy minél keményebben játsszunk és hozzuk ki magunkból a maximumot. Bár Magyarországon játszom már egy ideje, csupán egyszer tudtam nyerni az újszegedi sportcsarnokban, így remélem, ez a szám gyorsan növekszik majd a szezon során – mondta nevetve Govens Darrin.

Ez és a jövő hét még a tréningekről szól, majd szeptember 8-án, Szarvason, a DEAC ellen tesztelhet először az átalakult Naturtex-SZTE-Szedeák.