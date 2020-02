Indiában vezethet

Kosárlabda, Szeged, Benga­lu­­ru. A női 3×3-as kosárlabdázók el­­ső olimpiai selejtezőjét márci­us 18. és 21. között az indiai Bengaluruban rendezik meg, ahol a magyar válogatott Észt­országgal, Srí Lankával, Hollandiával és Fehéroroszországgal találkozik majd.

A márciusi tornán azonban nem csupán a magyar csapat, hanem egy szegedi játékvezető is jelen lesz, ugyanis a FIBA kijelölt keretében megtalálható Tóth Cecília neve is. A többek között a férfi NB I/A csoportban is rendre közreműködő játékvezető tavaly világbajnoki selejtezőt is fújt Puerto Ricóban, és ő vezethette az Európa Játékok minszki döntőjét, valamint az U18-as Eb fináléját is.

A húszcsapatos indiai tornán egyébként a csoportok első három helyezettje jut ki a tokiói olimpiára. Ha itt nem sikerülne a kijutás, akkor sincs még minden veszve, hiszen az indiai tornát követően is rendeznek még egy olimpiai selejtezőt, ahol meg lehet szerezni az ötkarikás játékokon való részvételre jogosító kvótát.