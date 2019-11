Indul a szegedi 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa

Négy mérkőzéssel kezdődik meg a december 28-áig tartó kispályás futballtorna, a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa. Vasárnap a +45-ös korosztályban (Török György emléktorna) bonyolítják le ezeket a találkozókat az Etelka sori sportcsarnokban.

A mezőnyben – amelynek létszáma az előző évhez képest növekedett, és minőségben is komoly csapatok érkeznek majd – nemzetközi csapatokat is találhatunk. A nyílt kategóriában a Kung Fu Pandák budapesti együttesét kínaiak alkotják, a Szeged Starsban irániakat láthatunk, míg az Eurosweet 1968 Szerbiából jön két korcsoportban (+35 és +45). Romániból szintén jelentkezett csapat, a Victoria Nadlac a nyílt, míg az Old Boys Nadlac a +35-ös korcsoportban nevezett.

Az igazi nagyüzem a következő hétvégén indul be mindhárom korosztályban, a torna zárónapja pedig december 28. (szombat), amikor az újszegedi sportcsarnokban rendezik a helyosztókat, és gálamérkőzés is lesz.

A vasárnapi program, 10.15: Szitapont FC–Lanerossi (+45), 11.45: Lanerossi–Euro­sweet 1968 (+45), 12.30: Somogyi Trafik–Déliláb (+45), 13.15: Szitapont FC–Eurosweet 1968 (+45).