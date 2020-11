Inkább a HFC örülhet az egy pontnak a megyei derbit követően

Hiába volt több nagyobb lehetősége is az SZVSE-nek az NB III.-as megyei rangadón, végül a mórahalmi találkozó nem hozott gólt, így mindkét Csongrád-Csanád megyei csapatnak be kellett érnie az egy ponttal.

Zárt kapuk mögött rendezték meg az idei második megyei rangadót az NB III. Közép csoportjában: az ősszel a HFC nyerte a két Csongrád-Csanád megyei harmadosztályú csapat csatáját, ám ezúttal már mindkét kispadon más ült edzőként, mint az augusztusi meccsen.

A mórahalmi visszavágót az SZVSE kezdte jobban, az első játékrészben a szegediek akarata érvényesült jobban, mindez pedig helyzetekben is megmutatkozott. Beretka egy lefordulás után lőhetett, ezt Kandó ütötte ki, majd nem sokkal később egy bal oldali akciót követően Csanádi nem sokkal maradt le egy beadásról. Irányította az első félidőt az SZVSE, amely kevés lehetőséget is engedélyezett a Vásárhelynek – a meccs ebben a me­­derben is folyt egészen a 60. percig.

Ekkor a találkozóra bővebb kerettel érkező vendégek többször a szegediek védelme mögé tudtak kerülni, de ezekből nem sikerült befejezniük egy támadást sem. Ondrejó estében is megszerezhette volna a vezetést a Vasutasoknak, de ő is pontatlan volt a kapu előtt. Az utolsó negyed óra ismét a hazaiaké volt, a végén pedig meg is nyerhette volna a meccset az SZVSE, de Busa egy óriási lehetőséget elpuskázott. Kiugrását követően az alapvonalról visszagurított labdáját hiába várta a társ középen, elakadt a labda Kandóban, majd a lecsorgót már hatástalanította a vásárhelyi védelem.

A küzdelemre nem lehetett panasz, viszont ezúttal egyik csapat sem tudott betalálni, így maradt a döntetlen.

Paksi Péter: – Igazságosnak mondható a döntetlen. Sajnos túl sok helyzetet puskázunk el, így pedig nem tudunk javítani a helyzetünkön, sok a pontatlanság a kapu előtti játékunkban, ebben mindenképpen javulnunk kell, mert hiába vagyunk hátul stabilak, ha nem tudunk gólt szerezni.

Kandó Róbert: – Örülünk az egy pontnak, mert az SZVSE nagyon sokat javult az elmúlt hetekben. Természetesen ennek az egy pontnak akkor lesz igazán értéke, ha az őszi utolsó fordulóban meg tudjuk szerezni a győzelmet.