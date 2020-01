Irány Dél-Afrika: Birkás Balázs már el is utazott az edzőtáborba

Az NKM Szeged VE versenyzői közül elsőként Birkás Balázs utazott el a dél-afrikai melegvízi edzőtábor helyszínére: a világbajnok kajakos kedvező előjelekkel várhatja a folytatást, és önmaga maximumát nyújtaná a felkészülés alatt is.

– Gyönyörű ez a környezet, rossz lesz itt hagyni – mondta Birkás Balázs elutazása előtt körbenézve a szegedi vízitelep zúzmarás, igazi télies környezetében. A világbajnok kajakos ugyanis tegnap már útra is kelt, és az NKM Szeged VE versenyzői közül elsőként elutazott a dél-afrikai edzőtábor helyszínére.

– Nem a nyaralásról szól az edzőtábor, hanem a heti tíz-tizenkét edzésről. Nem turistáskodunk és szafarizunk, ez most kizárólag a munkáról szól majd. Minden edzést úgy kell megcsinálnom, hogy a lehető legkevesebbet hibázzak. Az az elvárásom önmagammal kapcsolatban, hogy a határaimat feszegessem, nem a versenyek, azaz az olimpiára való kijutás határozza meg a céljaimat – válaszolta a klubnak adott in­terjújában, ahol arra kérdeztek rá, milyen évre számít, hiszen négy évvel korábbhoz képest a tokiói olimpiára való kijutás már sokkal inkább elvárás felé.

Az elmúlt időszakkal ellentétben ezúttal semmi nem hátráltatta a felkészülését, így jó előjelekkel várhatja a kemény munka kezdetét is.

– Jó tél van mögöttem, elkerültek a sérülések is. Tavaly tavaszra jutottam el odáig, hogy terhelhető legyek, de akkor előtte érdemi munkát még nem végeztünk, csak rehabilitációt végeztem előtte. A szezonban ki is jöttek a hi­­bák, de most próbáljuk ezeket visszaszorítani, jól is állunk ebben.

Nem ismeretlen a közeg, ahova elutazott az NKM Szeged VE világbajnok kajakosa, hiszen a dél-afrikai helyszínen már korábban is jártak a szegediek. Birkás Balázs után egyébként a többiek is, így Kuli István, Nádas Bence és Kárász Anna is hamarosan szintén Dél-Afrikában végzi majd a felkészülési munkát.

– Bejáratott az edzőtábor helyszíne, semmilyen új in­­ger nem ér minket, csak a megszokott környezet, ennél ideálisabb helyet nem is tudnék elképzelni – zárta Birkás Balázs.