Ismét 20 gól volt a különbség

A MOL-Pick Szeged a szerdai Meskov Breszt elleni sikerrel hangolt az Eger elleni idegenbeli bajnoki párharcra, ahol bár nagy lendülettel kezdett a házigazda, végül a szegediek örülhettek pontoknak a 18. fordulóban.

Sűrű a program a MOL-Pick Szeged kézilabdázói számára, hiszen szerda este még a Bajnokok Ligájában volt érdekelt a Tisza-parti együttes, rá két napra pedig az NB I. 18. fordulójában kellett újra helytállnia Juan Carlos Pastor tanítványai­nak. Érződött a fáradtság a mérkőzés kezdeti szakaszában a vendégegyüttesen, az Eger pe­­dig meglehetősen nagy elánnal kezdett, 4 perc után már 3 gólos hazai vezetést mutatott az eredményjelző.

Kellett egy kis idő, hogy ma­­gára találjon a MOL-Pick Szeged, de hamar ledolgozta hátrányát. Henigman szerezte az első vendégtalálatot, majd a 9. percben Källman módosította döntetlenre az eredményt.

Olyannyira megjött a lendület, hogy 3 gólra el is húzott a Szeged, Alilovic jó védésekkel nyújtott biztos támaszt, és a játék képe is megváltozott, át­vette az irányítást a Pastor-csapat. Jól cserélt a spanyol mester, Rosta góllal szállt be, amit „Bravó, Miki!” kiáltás kísért, illetve a fiatal Bajus is gólokkal, jó védekezéssel hozott új lendületet a játékba.

Ezt követően hektikussá vált a párharc, a Szeged 10 másodperc alatt duplázott, majd gyorsindítás itt, gyorsindítás ott, gólok nélkül, nagy védésekkel. A kimaradó helyzetek tendenciáját Holdosi törte meg vendégoldalon, Juan Carlos Pas­­tor nagy bánatára.

Alilovic az egész játékrészben remekelt, de a félidő utolsó szakaszában valóban lehúzta azt a bizonyos redőnyt, ugyanis az utolsó 5 percben nem kapott gólt, így 17–9-es MOL-Pick Szeged-vezetéssel mehettek szünetre a felek.

Az Egernek jót tett a pihenő, kapust cserélt a második felvonásra, illetve az első félidő végén mutatott enervált játékát ismét lelkes akciók váltották fel. Kovács és Holdosi emelkedett ki a hazaiak közül, többször túljártak a Tisza-parti védelem eszén, ám a Szegednél Mackovsek és a két fiatal szélső, Kecskés és Bajus extra gólokkal járult hozzá a folyamatosan növekvő előnyhöz.

Hasonlóan a két csapat legutóbbi, szegedi mérkőzéséhez, ezúttal is kereken húsz góllal győzött Juan Carlos Pastor csapata.

SBS-Eger–MOL-Pick Szeged 21–41 (9–17)

Férfi kézilabda, NB I., 18. forduló. Eger, Kemény Ferenc sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Réti, Szedmák.

SBS-Eger: Balogh – Lezák 3/1, Rédei 1, Schmid 1, Machac 1, Bernatonis, Holdosi 5. Csere: Moscoso (kapus), Kiss G., Kovács 4, Szuharev 2, Tóth 2, Tóvizi 1, Szepesi, Mándy 1. Vezetőedző: Tóth Edmond.

MOL-Pick Szeged: Alilovic – Radivojevics, Kaspárek 2, Henigman 2, Bánhidi 3, Källman 2, Bombac 2. Csere: Zsitnyikov 4, Gaber 2, Kecskés 6, Canellas 3, Bajus 5/1, Rosta 6, Mackovsek 4. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 2/1, ill. 3/1.

Kiállítás: 8 perc, ill. 2 perc.