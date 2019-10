Ismét gólerős volt a MOL-Pick Szeged

Ezúttal Luka Stepancic, Mirko Alilovic és Alen Blazevic maradt ki a MOL-Pick Szeged keretéből a keddi bajnokin: ott volt viszont a 18 éves Csiki Csaba, akit a hajrában be is cserélt Juan Carlos Pastor, így a fiatal játékos élete első élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára.

Jóval a kezdés előtt megtelt már az orosházi csarnok: ezúttal is sokakat megmozgatott a MOL-Pick Szeged vendégjátéka a Békés megyei városban. Kezdetben jól tartotta magát az Orosháza: 2–2-re, majd 4–4-re is egyenlíteni tudott, viszont innen zsinórban négy szegedi gól következett hazai válasz nélkül. A több, korábbi szegedi játékost felvonultató Orosházában a kékek korábbi csapatkapitánya, Zubai Szabolcs, valamint a korábban szintén a Pickben is játszó Lele Ákos is élvezte a játékot – viszont a félidő végére fáradó újonccal szemben növelni tudta előnyét a Pick. Dmitrij Zsitnyikov zárta le az első harminc percet góljával, aminek köszönhetően hétgólos előnnyel mehetett a szünetre a szegedi együttes.

Legutóbb a Mezőkövesdnek kereken negyven gólt szórtak Bodó Richárdék, így a második félidő kérdése tulajdonképpen az maradt, sikerül-e ismét ennyiszer betalálni. Nem a védekezésről szólt ez a meccs, a szünet után gyorsan meglett a tízgólos különbség is, a MOL-Pick Szeged pedig a lőtt gólok tekintetében új szezoncsúcsig jutott, hiszen egyik idei bajnokin sem talált be negyvenkét alkalommal a Tisza-parti csapat, amely ezzel továbbra is hetedik sikerét aratta, és továbbra is pontveszteség nélkül áll a férfi kézilabda NB I-ben.

A MOL-Pick Szegedre legközelebb már egy jóval nehezebb kihívás vár, hiszen vasárnap az Aalborg vendégeként lép pályára a Bajnokok Ligájában – a dán csapat eddig hibátlan a csoportban.

Orosházi FKSE-Linamar – MOL-PICK SZEGED 30–42 (16–23)

Férfi kézilabda NB I, 6. forduló. Orosháza, 350 néző. Vezette: Réti, Szedmák.

Orosháza: Herjeczki 1 – Pásztor 1, Buinenko 2, Zubai 4, Döme 3, Kancel, Németh L. 3. Csere: Majdán (kapus), Lele 10/3, Orjonikidze 5, Bella 1, Ambrus, Molnár. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

MOL-PICK Szeged: Mikler – Radivojevics 1, Maqueda 3, Bombac 4, Bánhidi 1, Bodó 3, Källman 4. Csere: Nagy M. (kapus), Henigman 2, Gaber 6, Canellas 2, Zsitnyikov 4, Kaspárek 4, Sigurmannsson 2, Sostaric 6/2, Csiki. Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 5/3, ill. 2/2.

Kiállítás: 4, ill. 4 perc.