Ismét sikeres volt a jubileumi Markovics-emlékverseny

Egy hétvégére Szeged lett a röplabda magyar fővárosa, hiszen ismét megrendezték a legnagyobb hazai utánpótlástornáját. A Markovics-emlékverseny jubilált, 30. alkalommal mérte össze tudását a sportág több mint 700 reménysége.

Hétvégén 2 napon át 3 helyszín 12 pályáján 93 csapat több mint 700 ifjú röplabdázója mérte össze tudását az idei Markovics-emlékversenyen, a szegedi esemény pedig jubileumot ünnepelt, hiszen 30. alkalommal rendezték meg a sportág legnagyobb magyar utánpótlástornáját.

– Nem ezen a néven, de gye­­rekkoromban is létezett ez a torna, és a névadót is volt szerencsém ismerni – kezdte a beszélgetést Varga Tamás, a szervező Szegedi RSE klubelnöke. – Markovics Endre csodálatos ember volt, fantasztikus humora és karakán személyisége élménnyé tett minden találkozást. Sokat tett a megyei röplabdaéletért, így örülök, hogy tovább él a hagyomány, amit a következő évtizedekben is szeretnénk ápolni.

A névadó özvegye, Markovics Endréné különdíjakat is felajánlott a legjobb szegedi játékosoknak: szuperminiben Pádár Réka, mini kiemeltben Hartai-Rácz Gaia, mini alapban pedig Kocsis Dorka térhetett haza egy-egy kupával.

– Azt tapasztaljuk, hogy ha az ország bármely klubjában szóba kerül Szeged, máris csillog a lányok szeme, mindig nagyon várják ezt a versenyt, most is sikert aratott a körükben. Szerencsére más ha­­gyományok is kialakultak, hiszen télen Titkos Lajos-emlékversenyt, tavasszal pedig Szeged-kupát szoktunk rendezni – emelte ki a szakember. – Sajnáljuk, hogy a sűrűbb bajnoki program miatt kevesebb nevező volt a fiúknál, így nekik nem tudunk külön tornát rendezni, illetve a lányok gyerek korosztálya sem tudott itt lenni. Örömmel láttam, hogy milyen lelkesek és tehetségesek a szegedi gyerekek. Jó néhányan vannak közöttük olyanok, akiknek fizikumuk miatt is a röplabda a legjobb sportág, így bizakodhatunk a következő generáció sikereiben is.

Leány szuperminiben a ha­­zaiak 1-es csapata a 7. helyen végzett, a 2-es csapat pedig 14. lett, míg egyetlen kivételként ebben a korosztályban az SZRSE fiú csapatot is indított, amely 17. helyen végzett. Mini korosztály kiemeltben az 1-es csapat 5., a 2-es csapat pedig 7. helyezett lett, az alapban pedig a két szegedi együttes a 42. és a 43. pozíciót foglalta el.