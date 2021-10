Ismét teniszverseny a Fórumban

Ezt ne hagyja ki! Sok pénzt vett el a gazdáktól Bige László, a baloldali milliárdos

Második alkalommal rendezik meg a Fekete Párduc Kupa névre hallgató te­niszversenyt Szegeden, amely­­nek ismét a Szent Gellért Fó­­rum (Dorozsmai út 2–4.) salakos pályái adnak majd otthont szombaton.Csakúgy, mint korábban, a szervezők most is várják kicsik és nagyok, kezdők és haladók jelentkezését, egyszóval minden teniszezni vágyót szívesen látnak, hiszen amatőr és profi versenyzők előtt is nyitott a nevezés lehetősége.

Fontos, hogy a viadalra egyé­­ni versenyzők jelentkezését várják, a nevezési szándékot október 29-ig az [email protected] e-mail-címen lehet jelezni. A nevezés díja magában foglalja az indulás jogát a versenyen, valamint egy ebédet a Katedrális étterem jóvoltából, illetve a játék sem babra megy majd, minden teniszező előtt adott az esély, hogy díjakat nyerjen. Az elsőtől a harmadik helyezettig mindenki egy 10 alkalmas teniszbérletet nyerhet, míg a dobogósok a Decathlon vásárlási utalványait is elhódíthatják 15 ezer, 10 ezer és 5000 forint értékben.

A családias hangulatú ese­­ményre természetesen a ver­senyzők hozzátartozóit is vár­­ják a szervezők, hiszen egy­­részt a teniszezőknek is se­­gíthet a szurkolás, másrészt a mérkőzéseken kívül játszótér és kültéri kondicionáló park is rendelkezésre áll a helyszínen.