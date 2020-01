– A tavaszi szezon izgalmas bajnokságot ígér. Minél jobban szeretnénk szerepelni, megbecsülni az adódó lehetőségeinket. Ellenfeleink is keményen készülnek, hogy megelőzzenek minket, mi pedig azon vagyunk, hogy előttük legyünk a bajnokság legvégén is – tette hozzá Kelemen Balázs.

Bár a csapat az ősszel a magyar kupa országos főtábláján is szerepelt, a kettős terhelés nem éreztette hatását az eredményességen – mindezek mellett a Vasutas labdarúgói számára korán véget ért a pihenő, ugyanis már január 13-án edzésbe álltak, és heti négy foglalkozással készülnek a szezon második felére. Az Ózd elleni kupabúcsút követően tavasszal már csak a bajnokság marad, ám ez a tizenkét mérkőzés dönt majd arról, melyik csapat reménykedhet a feljutásban, ugyanis a bajnoki cím még nem jelent automatikus NB III-as tagságot. A keretben egyelőre nincs változás, de a hónap végére két-három új játékossal szeretnék bővíteni a keretüket a vasutasok. A tél folyamán heti két edzőmeccsel készülnek a szegediek.