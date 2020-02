Itthon a Szeged–Csanád

A labdarúgó NB II 26. fordulójában végre hazai pályán szerepel a Szeged–Csanád Grosics Akadémia, amely vasárnap 17 órától a Szent Gellért Fórumban a Szolnok csapatát fogadja.

Érdekes képet mutat a labdarúgó NB II tabellája. Az éllovas MTK-t (53 pont) és a második Budafokot (50 pont) kivehetjük ebből az elemzésből – ez a két csapat áll feljutó helyen, más kérdés, vajon mennyire szolgálja a magyar futball érdekeit, a nézettségi adatokat, ha a két újabb fővárosi csapat NB I-be kerülésével a 12-es mezőny budapesti létszáma 3-ról 5-re emelkedik –, sőt a harmadik Vasast és a negyedik Siófokot is (41-41 pont).

És akkor most értünk oda, hogy vizsgáljuk meg a Szeged–Csanád Grosics Akadémia helyzetét. Ha felfelé nézünk, akkor a jelenleg 11., 30 pontos Tisza-partiak csak nyolc egységre vannak az ötödik Győrtől. Ha viszont le­­­felé tekintgetünk, akkor meg mindössze kilenc pontra van a kieső hely.

Ezen tények alapján kijelent­hető, minden meccsnek, minden pontnak különösen nagy jelentősége lehet. Angliai okos­­ság: ha annyi pontot gyűjt egy csapat, amennyi fordulót vagy mérkőzést lejátszik, nagy valószínűséggel bennmarad az adott osztályban. Jelen esetben az NB II-ben 38 forduló, de a Balmazújváros kizárása miatt 36 meccs után húzzák meg a vonalakat. Azaz ha a Szeged 40 pontot szerez, újoncként megőrizheti helyét a másod­osztályban. Ha meg többet, ak­­kor akár az élcsoport mögött is végezhet.

Mindez csak okoskodás a szá­mok világában, egy azonban biz­­tos: ha Joao Janeiro csapata előkelő helyezésről álmodik, akkor az olyan ellenfeleket, mint a Szolnok, le kell győzni. Ám a másik Tisza-parti városban Csábi József is stabil csapatot épített, amely az utóbbi három fordulóban öt pontot gyűjtött. Volt szegediekkel a keretében (Szabó Péter, Molnár F. Tamás) érkezik az ellenfél, amely tudhatja, a Szegednek van egy 12. játékosa is: a közönsége.