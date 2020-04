Jáhni Zsófia egyelőre még nem tudja, mit hoz a jövő számára

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége befejezettnek nyilvánította az idei összes bajnokságot, így a PINKK-Pécsben játszó szegedi duó, Jáhni Zsófia és Vári Zita számára is véget ért az idény. Ezúttal előbbivel értékeltük az idei, csonka szezont.

A 11. helyen zárta a csonka szezont a PINKK-Pécs együttese a női kosárlabda NB I/A csoportjában: a csapatban pattogtató Jáhni Zsófia úgy véli, több is lett volna bennük, és éppen rosszkor jött a koronavírus-járvány miatt hozott döntés, hiszen felszálló ágban voltak csapatával.

– A szezon eleje nem úgy alakult, ahogy tervezte a csapat. Rosszul kezdtünk, majd jött egy edzőváltás, ami nehézségeket okozott, aztán kezdtük összeszedni magunkat. Nem volt egyszerű, de úgy érzem, egyre jobb állapotba kerültünk, fölfelé jöttünk, ám ekkor véget ért a bajnokság. Sajnálom, mert nem tudtuk megmutatni, mi is van bennünk – mondta lapunknak Jáhni Zsófia.

A szegedi játékos 19 bajnokin lépett pályára, tíz alkalommal a kezdőcsapat tagja is volt, és akárcsak csapata, ő is javuló formát mutatott, hiszen egyaránt tíz fölötti teljesítmény­indexszel zárt az utóbbi két bajnokin.

– Az idény elején sok lehetőséget kaptam, majd kicsit kevesebb játékperc jutott nekem. Az utóbbi hetekben újra a kezdő ötös tagja voltam, viszont aztán jött sajnos a hír, hogy véget ért az idény – tette hozzá Jáhni Zsófia, aki Szegeden, családi körben tölti a mindennapokat, de természetesen az edzésekre is szakít időt, és próbálja formában tartani önmagát.

Nem csak az NB I/A csoport, hanem a 3×3-as kosárlabda számára is véget ért a szezon: a válogatottnál is számításba vett szegedi kosaras elmondta, egyelőre a szakágban is nagyon bizonytalan a helyzet, hiszen minden esemény elmaradt, így nem tudják, hogy mikor indulhat újra az élet a 3×3-as kosárlabdában.

– Megkaptam az esélyt a PINKK-nél arra, hogy maradjak a következő szezonra, de egyelőre még nem válaszoltam. Úgy érzem, fejlődtem az alatt a másfél év alatt, amit a pécsi csapatnál töltöttem. Megtisztelő, hogy itt mutatkozhattam be az A csoportban, erre mindig emlékszem majd – zárta Jáhni Zsófia.