Jáhni Zsófia már a klubfeladataira koncentrál

Nem jutott tovább csoportjából a magyar női U23-as, 3×3-as kosárlabda-válogatott a Kínában megrendezett világbajnokságon. A csapat tagja volt a szegedi Jáhni Zsófia is, aki ma már a honi élvonalban lép pályára.

Két vereséggel és két győzelemmel, csoportja harmadik helyén zárt a magyar női U23-as kosárlabda-válogatott a kí­­nai világbajnokságon, így vé­­­gül összességében a tizenkettedik helyen végzett a korosztályos csapat.

– Hatalmas élmény volt a vb, a szervezésre ezúttal sem lehet panasz, és Kína is remek volt, viszont szerettünk volna előrébb végezni. Sok nehézségen ment keresztül a 3×3-as csapat, nem is tudtunk eleget együtt készülni a tornára. Remélem, jövőre is részese lehetek a válogatottnak – nyilatkozta a válogatott tagja, a szegedi Jáhni Zsófia. Hozzátette, úgy érzi, ebben az évben nem tudott annyit fejlődni a 3×3-as játékban, mert nem tudott teljesen kizökkenni az öt az öt elleni játékból.

Zsófinak viszont nincs sok ideje a pihenésre, a világbajnokságot követően ugyanis ma már bajnoki mérkőzés vár rá a PINKK-Pécs színeiben.

–Tegnap értem vissza Pécsre, már egy edzésen is részt vettem. Este jön a szezon első hazai mérkőzése, a Cegléd elleni szezonnyitót sajnos kihagytam, de remélem, ma javítunk, és legyőzzük a BEAC-ot! – zárta a szegedi játékos.