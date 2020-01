Jászapáti Petra felemás érzésekkel értékelte a kontinensviadalt

Csak a számszerű eredmények szempontjából maradt el Jászapáti Petra attól, amit a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságra tervezett. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja tempójából és bátorságából erőt meríthet a világkupára és a vb-re.

Döntős szereplésekre, éremszerzésre esélyesen vágott a debreceni rendezésű Európa-­bajnokságnak Jászapáti Petra, a rövidpályás gyorskorcsolyázó viszont nem olyan eredményeket ért el, mint so­­kan várták. Egyéniben 1000 méteren 9., 500 méteren 19., 1500 méteren 11., összetettben pedig 15. lett, míg a női váltóval A döntőben szerepelt, de kizárták őket.

– Megerősödött a női európai mezőny, ez mindenképp közrejátszott – kezdte a kontinensvia­dal elemzését Szabó Krisztián, Jászapáti trénere. – Korábban a riválisokkal szemben beválhatott, hogy jó néhány körön át Petra vezeti a mezőnyt, de most már óvatosabban kell ezt beosztani. Ezerméteres távon is látszott, hogy a sokáig mezőnyben korcsolyázók jutottak tovább a végén – mondta a szakember.

Jászapáti is elismerte: valóban vállalt kockázatot a tempóval és az előzésekkel, de ezek szükséges lépések voltak.

– Bátrabb, vakmerőbb voltam, de nem a hazai környezet miatt, ezt egy külföldi Eb-n is megtettem volna, mert ez volt a terv – árulta el Jászapáti. – Az eredmények szempontjából többet szerettem volna kihozni a hétvégéből, de az előzéseknél és a sorsolásoknál sem volt szerencsém. 1500 és 1000 méteren is A döntőbe illő mezőnybe soroltak az első futamban. Ezért is kellett bevállalósan versenyezni, mert éreztem, hogy so­­kat fejlődtem az elmúlt hónapokban, ezt pedig kamatoztatni akartam – nyilatkozta.

A 21 éves sportoló vírusos megbetegedéssel küzd, de a drez­­dai világkupára szeretne fel­­épülni.

– Erőt adott a remek szervezésű és nagyon jó hangulatú hazai Eb, ezt fel kell használnom, és nem szabad megijednem a helyezések miatt, to­­vábbra is bátran szeretnék beleállni az éles helyzetekbe, hiszen csak így léphetek előre – jegyezte meg Jászapáti.

Váltóban a magyar csapat tagja volt a szintén szegedi Kó­­nya Zsófia az A döntőben tartalékként. Róla Szabó Krisztián elmondta: formája alapján több szerepet kaphat a későbbiekben, a világkupákon remekel, az egyéves szünetet követően újra felépítette magát.