Jászapáti Petra fontos tanulsággal gazdagott a világkupa első állomásain

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja, Jászapáti Petra fantasztikus teljesítményt nyújtott a rövidpályás gyorskorcsolya-világkupán. Úgy véli: érme és új országos csúcsa – főként az, ahogy elérte őket – jelzi: jó úton jár.

– A következő világkupán me­lyik csúcsot dönti meg? – ez a csak félig viccelődő kérdés me­­rült fel bennünk Jászapáti Petra teljesítménye láttán a rö­­vidpályás gyorskorcsolya-világkupa első két állomását kö­­vetően. Az észak-amerikai tú­­­­­ra ugyanis fantasztikusan sikerült a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzőjének: Salt Lake Cityben bronzérmes lett, illetve saját 500 méteres or­­szágos csúcsát adta át a múltnak, majd Montrealban az 1000 méteres magyar rekord közelében járt.

– Mindet! – jött a természetesen csak viccelődő, Jászapáti jókedvét is jelző válasz a felvetésünkre, majd a szegedi olimpikon rögtön komolyra fordította a szót. – Ezer méteren szerettem volna kilencven másodperc alá kerülni, így a cél elérésével járó boldogság rögtön motivációvá vált: mostantól minél többször akarok ezen az időhatáron belül lenni. A bronzérem is egy szép visszajelzés, de a medálnál nagyobb öröm az, ahogyan elértem. Men­­tálisan és fizikailag is jó formában voltam, a versenyzés minden pillanatát élveztem – mesélte a 20 éves sportoló.

A montreali világkupán 1000 méteren hetedik helyen végzett Jászapáti – klubtársa, Kónya Zsófia 33. lett ezen a távon, míg 500 méteren 22. –, a többi versenyszámban a negyeddöntő jelentette a végál­lomást.

– A női váltóval elért tizedik he­­lyünknél biztosan lesz még jobb. Mindenki bizonyította, hogy egyénileg remek időkre képes, csak még össze kell szoknunk, hiszen alaposan megváltozott a négyesünk – véli az olimpikon.

Feltettük a kérdést: a világkupa el­­ső két állomásának mi a legfőbb tanulsága? A szegedi versenyző habozás nélkül válaszolt.

– Amikor az ember azt hiszi, hogy egy bizonyos területen nincs már lehetősége a megújulásra és a fejlődésre, rá kell jönnie, hogy ez sosem lehet igaz. A felkészülésem és a szezon ed­­digi eredményei számomra ezt bizonyították, és jelezték: jó úton vagyok, de folytatnom kell az utat – fogalmazott Jászapáti.

A hazai Európa-bajnokságra készülő válogatott egyébként folytatta pazar szériáját: sorozatban 23. és 24. vk-viadalán is érmet szerzett.