Jászapáti Petra rögtön az első világkupán bizonyított, megdöntötte saját országos csúcsát

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja, Jászapáti Petra a szezon első rövidpályás gyorskorcsolya-világkupáján rögtön a nyitóversenyén érmet szerzett, amely edzője, Szabó Krisztián szerint is bizonyítja az olimpikon komoly előrelépését.

Jászapáti Petra mindig szerényen fogalmaz, így ha ő mondja, hogy kifejezetten jó formában érzi magát – majd ezt trénere is megerősíti –, akkor nem lehet kétségünk efelől, és ezt már az országos bajnokság is bizonyította. Arra viszont ta­­lán még az optimista nyilatkozatok után sem gondoltunk, hogy az új idény első világkupa-állomásának első versenyén rögtön medált szerez a Szegedi Korcsolyázó Egyesü­let olimpikonja. Salt Lake Cityben bronzérmes lett 500 méteren, ráadásul a negyeddöntőben 42.729 másodperces idejével megdöntötte három évvel ezelőtti 42.895-ös országos csú­­­csát.

– Az utazás előtti napokban komoly körsebességei voltak, így bizakodók lehettünk – árulta el Jászapáti szegedi trénere, Szabó Krisztián. – A 43 másodperc alatti időre viszont még én sem számítottam. A fináléban nem volt szerencséje, lengyel vetélytársával annyira küzdött az első kanyarnál, hogy egy nevető harmadik mindkettejüket megelőzte – tette hozzá.

Nemcsak eredményessége miatt örült a tréner Jászapáti teljesítményének, a szintlépés miatt is.

– Az említett lengyel lány máskor simán lerajtolta Petrát, így a peches jelenetet pozitívumként is el lehet könyvelni, hiszen látványos fejlődés nélkül ez meg sem történt volna – jegyezte meg a mester. A má­­­sik szegedi induló, az egyéves kihagyás után visszatérő Kónya Zsófia a negyeddöntőben búcsúzva a 16. helyen végzett.

– Bejutott a legjobb húsz kö­­zé, szép előzéseket mutatott be, egyéni csúcsot is elért, nagyon szépen versenyzett. A felgyorsulásban kell javulnia, ha a rajt utáni első körei erősebbek lesznek, úgy gondolom, még több esélye lesz az előzésekre – értékelte másik tanítványát az edző.

Kónya és Jászapáti a női váltóval is szerepelt, utóbbi versenyző a vegyes kvartettnek is tagja volt, de mindkét csapatot kizárták.

– Az alaposan megújuló női váltónak mindenképpen idő kell ahhoz, hogy összeszokjon. A vegyes váltó minden vi­­lágkupán esélyes az éremszerzésre, biztosan lesz még lehetőség dobogóra kerülniük – véli Szabó Krisztián, aki azt is elárulta, hogyan jutott el a válogatottal a világkupa első két, észak-amerikai állomására. – A juniorválogatott edzőjeként pályáztam egy fejlesztési programra, amelynek kulcspontja, hogy világkupákon figyelhessem meg a legjobb válogatottak szakmai munkáját és trükkjeit, hiszen ez a sportág folyamatosan fejlődik, az utánpótlásban is tartani kell a lépést a nemzetközi trendekkel. Az Egyesült Államokban szerzett tapasztalatokat Szegeden is tudjuk hasznosítani – zárta a beszélgetést.