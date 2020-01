Jéri Tamás gyorsított koronglövészetben lett a legjobb Thaiföldön, már 3. a világranglistán

– Hat óra időeltolódással, 38 fokban versenyezni cseppet sem volt könnyű, már a koncentráció is nagyon nehéz volt – írta le a thaiföldi versenykörülményeket. – Az első nap után az ötödik helyen álltam, de úgy feküdtem le aludni, hogy világbajnok vagyok, képes vagyok másnap a tökéletes 100 korongra vagy az egy hibára, azzal pedig nyerhetek. Végül 100-ból 99-et lőttem és Ázsia-bajnok lettem gyorsított koronglövészetben. Külön motivált, hogy a verseny közben jött ki az elmúlt két év eredményein alapuló világranglista, amelyen a harmadik pozícióba rangsoroltak. Korábban másfél évig voltam világelső, idei célom, hogy újra elérjem ezt a pozíciót – árulta el a csanyteleki Jéri, akinek egy álma teljesül azzal, hogy hamarosan Felgyőn építhet olyan lőteret, ahol majd akár koronglövész Európa-bajnokságot is rendezhetnek.

– Két év kihagyás után tértem vissza a koronglövészethez, amiben ugye 2016-ban nagy győzelmeket sikerült elérnem – kezdte beszámolóját lapunk érdeklődésére Jéri Tamás, akit éppen azután értünk utol, hogy hazaérkezett Thaiföldről, ahol az Ázsia-bajnokságon vett részt. – Nagyszerű volt számomra az elmúlt esztendő, hiszen a ciprusi Larnakán harmadik lettem az Európa-bajnokságon. Az Európa-kupát egyéniben megnyertem, csapatban dobogósok voltunk, míg az olaszországi világkupán ezüstéremnek örülhettem. Elképesztően jó évem volt, nemzetközi díjakat nyertem, illetve kétszer is sikerült 100 korongból 100-at lőni, amire nagyon büszke vagyok, mert ritkaságszámba megy ebben a sportágban – összegezte 2019-es eredményeit.

Európa- és világbajnokságot nyert 2016-ban koronglövészetben. 200 korongból 198-at talált el a compak sporting, magyarul gyorsított koronglövészet vb-jén, a kontinensviadalon pedig a szakág legendájaként számon tartott angol George Digweeddel vívott nagy csatát az aranyért a csanyteleki Jéri Tamás, aki 2016 után 2019-ben újra remek esztendőt zárt, és 2020 is úgy kezdődött számára, ahogyan eltervezte.

Újabb földrészt hódított meg a csanyteleki koronglövész, Jéri Tamás, akit 2016-os Európa- és világbajnoki címe után lapunk Az év férfi sportolójának választott akkor Csongrád megyében. Most Ázsia-bajnok lett gyorsított kategóriában, 2020-ra pedig komoly tervei vannak.