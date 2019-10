Ma 18 órától az újonc otthonában lép pályára a Mol-Pick Szeged férfi-kézilabdacsapata. Juan Carlos Pastor együttese számára jó gyakorlás lehet a ma esti orosházi mérkőzés a vasárnap esedékes, dán Aalborg elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-találkozót megelőzően.

A hazaiak keretében több szegedi kötődésű játékos is szerepel: a csapat edzője, Rat­ko Djurkovics is erősítette a Picket korábban, valamint a Tisza-partiak korábbi csapatkapitánya, Zubai Szabolcs most orosházi színekben játszhat egykori klubja ellen, de Lele Ákos és Ambrus József is játszott korábban a szegedieknél. Az Orosháza egyelőre pont nélkül áll a bajnokságban, mind az öt mérkőzését elveszítette, ezek közül a legszorosabbak a Dabas és az Eger elleni vereségek voltak, amelyeket egy­aránt három góllal veszített el a Békés megyei együttes.

Ami a Mol-Pick Szegedet illeti, a csapat remekül hangolt erre a mérkőzésre, hiszen legutóbb a Mezőkövesdet roppant magabiztosan, negyven gólt lőve győzték le Bodó Richárdék. Több hiányzója is akadt a Picknek legutóbb, és várhatóan most is lesznek olyan kerettagok, akikre nem számíthat majd a szegediek mestere.

Az orosháziak sem teljes kerettel várhatják ezt a mérkőzést, éppen a sok sérült miatt kissé kényszerű igazolást is nyélbe ütött az újonc, amely az ukrán átlövőt, Jevgenij Bujnenkót szerezte meg nemrégiben.

A Mol-Pick Szeged számára ez lesz az idei hetedik NB I-es mérkőzés, a csapat ugyanis a Budakalász elleni idegenbeli mérkőzést előrehozta, így már hat lejátszott bajnokinál tart, amelyet hibátlanul vett a szegedi együttes.

A 18 órakor kezdődő mérkőzésen nem lehet más a szegediek célja, mint hogy éles körülmények között minél jobban felkészüljenek a vasárnapi BL-ütközetre – ahogy Juan Carlos Pastor is kihangsúlyozta, a közelgő válogatottszünetre közel sem mindegy, milyen állapotban érkezik meg csapata.