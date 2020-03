Jobb lenne kérdőjel nélkül

Bár egyre kevesebb az esély a szezon folytatására, a Vidux-Szegedi RSE férfi NB I-es és női NB II-es röplabdacsapata is örülne, ha befejezhetné az idényt. Ha nem így történne, előbbi együttesnek egymás után másodszor lenne csonka idénye, míg a hölgyek nem szereznének érmet.

Minden röplabda-bajnokság le­­állt, a szezon befejezése pe­­dig egyre inkább kérdésessé válik. Esély még van az idények befejezésére, amelynek a Vidux-Szegedi RSE kifejezetten örülne, hiszen ez két dolgot jelentene: időben túl lennénk a koronavírus-járványon, valamint a férfi NB I-es és a női NB II-es csapat is olyan szinten tudna bizonyítani, amelyre az elmúlt évek munkájával jutott az egyesület.

A férfiak tavaly jutottak fel az élvonalba, a bemutatko­­zó szezonra Nusser Elemért ne­­vezték ki vezetőedzőnek. A tréner ta­pasztalatával és a legénység rutinos magjával a bennmaradás volt a cél.

– Ezt a célt akkor is teljesítjük, ha lefújják a szezont, és biztos vagyok benne, hogy akkor is, ha be lehet fejezni az idényt – hangsúlyozta Nusser Elemér.

– Komoly érési folyamaton mentek keresztül a srácok, ta­vasszal már sokkal jobban játszottak, a szurkolóktól is pozitív visszajelzések érkeztek – nyilatkozta a szakember.

– Tavaly hiába vezettük to­­ronymagasan az NB II-es ta­­bellát, nem tudtuk meg, hogy mennyire jók vagyunk, ugyanis a szezon csúcspontja, a hármas döntő elmaradt – emlékeztetett a csapat játékosa, Csányi Dániel. – Most hasonló helyzetben érezzük magunkat. Felszálló ágban voltunk, így nem szeretnénk kérdőjeleket azzal kapcsolatban, mire is vagyunk hivatottak – nyilatkozta.

A női másodosztály Kelet A csoportjában a kizárólag fel­nőtteket nevező együttesek kö­­zött első helyen végzett a Vidux-Szegedi RSE, így a felsőházi rájátszásba jutott, ez pedig már önmagában komoly előrelépés.

– Az éremszerzést tűztük ki célként – árulta el Tátrai Sándor vezetőedző. – A lányok most is motiváltak, mindig lelkesen várják az otthoni edzésprogramot. Persze, jövőre hasznunkra lesz a szezonban végzett munka, de ha lefújnák az idényt, akkor egy része mégis kárba veszne. Olyan lenne, mintha egy hegymászónak a csúcs előtt egy karnyújtásnyira vissza kellene fordulnia. Bárhogy is alakul a folytatás, nagyon büszke va­­gyok a lányokra! – jegyezte meg a tréner.