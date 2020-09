Petrovics Kálmán maradt a magyar szövetség sportágfejlesztési elnöke

Nem sokat változott a közgyűlés után a Magyar Kajak-kenu Szövetség vezetése, amely elnökének újabb négy évre Schmidt Gábort választották meg, míg a sportfejlesztési bizottság elnöke az NKM Szeged ügyvezetője, Petrovics Kálmán maradt.

– Nehéz a feladatkör vagy ilyen jól végezte a munkáját, hogy újra megválasztották sportfejlesztési bizottsági elnöknek?

– Pályáztam, ahogy mindenki más is a különböző pozíciókra, és egyszerű többséggel választottak meg újra a bizottság vezetőjének. Az MKKSZ elnökségében egyébként ez lesz a harmadik ciklusom, hiszen az első négy évben alelnökként segítettem. Ez egy társadalmi munka, olyan vállalás, amelyért nem jár ellenszolgáltatás. Akik szeretik a sportágat, élnek-halnak érte, áldozatot hoznak, és meg tudják oldani, hogy a fő hivatásuk a kajak-kenu, ugyanakkor nemcsak a klubjuk, a szűkebb érdekeik mentén végzik el a munkát, hanem a sportág érdekében, azok élvezik a bizalmat.

– Mire a legbüszkébb?

– Semmilyen siker nemcsak az én sikerem, hanem komoly csapatmunka áll mögötte. Meghallgatjuk a véleményeket, beépítjük a rendszerbe, és akik ellentmondanak, azokkal is tudunk vitázni. A fő stratégiai irány jó, és a részsikerek összességében beépültek a sportágba. Az informatikai rendszerben a kajak-kenu ablak kiszolgálja a sportágat, hosszú távon is működőképes, és ennek az elődjét az NKM Szeged és Sík Márton szakmai vezető valósította meg, majd épült be a szegedi klub hétköznapjaiba, innen vette át a szövetség, a sportág. Teret engedünk azoknak a fiataloknak, akik a sportág érdekeit nézik.

– Ezek szerint a szegedi klubmodell példaértékű?

– Ezt így nem szeretném kijelenteni, tegyék meg mások. De ha Schmidt Gábor elnök többször is megerősíti, akkor méltán lehetünk rá büszkék.

– Szegediként hazahúzhat egy kicsit a szíve?

– Alapvetően nem, de amit látok, azt mind beépítem a munkámba. Egyszerűbb az információáramlás, ez azért előny.

– Kell küzdeni a sportágfejlesztésért?

– Nem küzdelemnek nevezném, hanem vitának, amely azt igyekszik harmonizálni, hogy a különböző lehetőséggel bíró klubok is megtalálják a számításukat, komfortosnak érezzék a helyüket. Jobbak legyünk, mint tegnap – ez az első számú szándékunk.

– A két szegedivel felálló férfi négyes éppen csak kikapott legutóbb a németektől 500 méteren egy tesztversenyen. Ez már a sportágfejlesztés eredménye is?

– Egyértelmű. Például Bezzeg Péterrel a szegedi klub vette fel először a kapcsolatot, aki erőteljes szegedi kötődéssel, biztatással, támogatással fejleszthette ki azt az eszközt, amely segíti a csapat hétköznapi munkáját.

– Lesz-e világkupa és olimpiai reménységek versenye Szegeden szeptemberben?

– A szándék az, hogy legyen, és csak külső ok lehet az akadálya, ha nem lehet. A versenyzőknek szükségük van a versenyhelyzetre. Duisburgban az előző hétvégén volt egy evezős Európa-bajnokság, az kiváló példa volt, hogyan is lehet megvalósítani szigorúan, rendszerben egy nemzetközi eseményt.