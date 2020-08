Jöjjön a dél-alföldi rangadó!

Elkezdődött a maratoni idény az NB II.-ben: a harmincnyolc játéknap első mérkőzésén a Szeged–Csanád Grosics Akadémia rögtön a szezon egyik legjobban várt mérkőzését játssza, mivel a Békéscsabát fogadja a Szent Gellért Fórumban.

A dél-alföldi futballbarátoknak nem is kell több ennél a párosításnál, ha pedig hozzávesszük, hogy március 14-e óta nem rendeztek tétmérkőzést Szegeden, máris érthető, hogy miért övezi felfokozott várakozás a vasárnap 19 órakor kezdődő mérkőzést.

Azt persze még nehéz megmondani, hogy Dobos Barna át­­alakult csapata mire lehet ké­­pes a nyitányon a csabaiak ellen, ráadásul ahogy a szegediek mestere is kiemelte a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón: egyelőre kevés időt tölthettek együtt az új igazolások, egyúttal türelmet is kért a szurkolóktól.

Egy igazolás tegnap vált hivatalossá: az eddig is a csapattal edzett Dobos Áron szerződtetése elől minden adminisztratív akadály elhárult, a holland élvonalbeli Fortuna Sittardtól érkező 20 éves játékos így a támadósor bármelyik részén segítheti a gárdát.

– A közel két év alatt fantasztikus stadionokban jártam, és igazi világsztárokkal ismerkedtem meg Hollandiában, ren­­geteget tanultam a labdarúgásról. Remélem, ezeket a ta­pasztalatokat a Szeged–Csanád Grosics Akadémiánál is hasznosíthatom majd – nyilatkozta Dobos Áron.

Motivációt aligha kell majd keresni a pályán lévőknek, pa­­zar környezetben és vélhetően szépszámú közönség előtt a Szeged–Csanád GA számára óriási löketet adhatna az első győzelem; a túloldalon pedig több, korábban a szegedi klubban is megfordult játékos (Farkas Márk, Mészáros Márk, Szabó Péter, Király Patrik) is szerepet kaphat a 90 perc során.

A kormányhatározat értelmében a klubnak nem kell korlátoznia a nézőszámot, de felhívták rá a figyelmet, hogy véletlenszerűen ellenőrizhetik a szurkolók testhőjét. A találkozóról a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítés formájában számol be.