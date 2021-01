Jókedvűen dolgoznak

Elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a KÉSZ-St. Mihály NB I.-es női labdarúgócsapata. A lányokra rögtön fontos meccsek várnak, amivel megalapozhatják az egész félévet.

– Természetesen sokkal jobb így dolgozni, a lányok arcai is kisimultabbak, de nem szabad megnyugodnunk – hívta fel a figyelmet Jenei Péter, a KÉSZ-St. Mihály edzője. Csapata ugyanis remek helyzetből, az ötödik helyről várhatja a tavaszi folytatást, viszont csak két pont az előnye a tabellán a Haladással szemben.Éppen ezt jegyezte meg a tréner is, hiszen két olyan meccsel kezd majd a csapat, amely jelentős mértékben befolyásolhatja az egész tavaszi idényt. Március 13-án ugyanis a sereghajtó ETO FC Győr vendégei lesznek a szegediek, majd egy héttel később a szombathelyiek érkeznek Makóra. A bajnokik előtt egy héttel még kupamérkőzés is vár a St. Mihályra, ám a párosítást hétfőn sorsolják ki, de mint Jenei Péter kitért rá, itt is szeretnének szép eredményt elérni.

– Tavasszal szinte csak ki-ki mérkőzések várnak ránk, hiszen a tabella elején lévő csapatokkal már kétszer játszottunk. Fontos meccsekkel kezdünk, így azon vagyunk, hogy minél hamarabb topformába kerüljünk. Az a célunk, hogy ne kelljen izgulni a szezon végén, ehhez pedig ezeket a fontos mérkőzéseket meg kell nyernünk a tavaszi idény elején. Ilyenkor mindig új bajnokság kezdődhet az átigazolásoknak köszönhetően, de egyelőre figyeljük a híreket, meglátjuk, hogy alakul a többi csapat kerete – tette hozzá a St. Mihály edzője.

Ha már átigazolás, az biztos, hogy a St. Mihály eddig erősödött, hiszen a magyar válogatott védő, Boros Kinga csatlakozott a csapathoz, és már be is kapcsolódott a felkészülési munkába. Leigazolásával Jenei Péter úgy látja, nem csupán a védekezés, hanem az előrejáték is erősödhet a tavaszi idényre.

A csapat felkészülési programja még alakul, hiszen mivel az NB II.-es csapatoknak a bajnoki rajt előtt be kell pótolniuk az elmaradt mérkőzéseket, nem könnyű ellenfelet találni.