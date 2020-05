Jól halad a Kisstadion műfüvesének építése

Remek ütemben halad a SZEOL SC a város segítségével közös taós beruházása az újszegedi Kisstadionban, így ha a következő ütemben sem lesz késés, június 30-ig el is készülhet a 60×40 méteres műfüves pálya.

Az elmúlt héten elkészült az újszegedi Kisstadionban építendő pálya körül a járda, a labdafogó háló tartószerkezete, a villámvédelem és a világítás kandelábereinek fogadó szerkezete, valamint a pályafelület zúzottkő borításának második rétege, azaz jól halad a SZEOL SC várossal közös taós pályaépítési programja.

– Minden a tervek szerint halad, nincs semmiféle akadás – mondta Halkó Pál, a SZEOL SC ügyvezető igazgatója. – A bontástól számítva tizenhárom munkanap volt eddig, és gyakorlatilag a borítóréteg fogadására kész lesz a felület. A borítóréteget külföldről szállítják majd Szegedre, és ha a kivitelező szerinti érkezése, azaz a május 15. tartható, akkor semmi akadálya nem lesz, hogy június 30-ig elkészüljön, sőt akár hamarabb is befejezhetjük.

Az utánpótlás-nevelő egyesület régóta szeretett volna már egy olyan állandó helyet, ahol a különböző korcsoportok nyugodt és megfelelő körülmények között a sajátjuknak érezve a pályát dolgozhassanak.

– Nagyon vártuk, hogy egyszer valamit meg tudjunk valósítani, még ha tudtuk, hogy a lebonyolítás nem könnyű – nyilatkozta Halkó. – A járvány időszakát én annyira nem is vettem észre, mert sok munka volt az előkészületek után a megvalósítással is. Látványosan, szépen alakul a pálya, amelynek környéke már most mutatja, mi is a végső cél. Az átadás részét viszont kétfelé kell választani: amint elkészül, lesz egy hivatalos műszaki átadás, átvétel, míg a járványhelyzet függvényében tervezhetünk egy olyan rendezvénnyel, amelyen lehet játszani, kikapcsolódni, ellenfeleket hív­­ni, így átadni a gyerekeknek.