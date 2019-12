Jön a MOL-PICK évzáró bajnoki meccse

Az év utolsó mérkőzése vár a Mol-Pick Szegedre, pénteken 16 órától a Ferencvárost fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Az NB I-es találkozón öt sérült biztosan nem szerepel majd, de mindegyikükről jó híreket kaptunk.

Szép volt, fiúk! Így ki lehet kapni Veszprémben! Megmutattuk, hogy milyen erősek vagyunk! – leginkább ehhez hasonló kommenteket lehetett olvasni a Mol-Pick Szeged szurkolóitól, miután a Veszprém otthonában szoros bajnokin szenvedett vereséget Juan Carlos Pastor legénysége.

A pozitív visszajelzések erőt adhatnak a komoly terhelést jelentő őszi szezon hajrájában, amely holnap véget is ér. Pénteken 16 órától a Ferencvárost fogadja a csapat, az újszegedi sportcsarnokban tehát a szurkolók búcsúztathatják a szép győzelmeket, köztük a magyar kupa elhódítását is hozó esztendőt.

Az ősi rivális elleni rangadó után az együttes megérdemelt pihenőt kapott, vasárnap és hétfőn nem volt edzés.

A következő hetek több játékos számára is a felépülésről szólnak majd, hiszen jelenleg öt játékos is sérült a keretből. Hétfőn Matej Gabernek volt jelenése az orvosoknál, ugyanis ujjműtéten esett át. Dr. Csonka Endre sikeres beavatkozást hajtott végre, négy hétig rögzítve lesz a sérült rész, januárban azonban már teljes értékű munkát végezhet a szlovén beállós. A légiós előtt le a kalappal, hiszen hetek óta sérülten játszott, de ez legkevésbé sem látszott rajta a pályán.

– Jonas Källman is jól van, már otthon pihenhet, porcleválása volt a térdében, dr. Török László pénteken hajtott rajta műtétet. Minden rendben zajlott, Källman a januári felkészülést már a társakkal kezdheti – kezdte beszámolóját dr. Szabó István, a Mol-Pick Szeged orvosa. – Bodó Richárd kezelésekre jár, neki most pihennie kell, számára erről szól a december. A vállsérülése szépen javul, most az a legfontosabb, hogy ne terhelje. Stefán Sigurmannsson is munkába állhat januárban, izlandi szélsőnk krónikus Achilles-ín-­sérüléssel bajlódott. Örömteli hír számunkra, hogy Alen Blazevic az elmúlt héten kontrollon vett részt, és horvát légiósunk mosolyogva térhetett haza, mert minden rendben van vele, így januárban teljes értékű munkához láthat a felkészülés folytatásában. A fentiek alapján elég hosszú a sérültek listája, de mindenképpen reménykeltő, hogy mindannyian a gyógyulás útjára léptek, így ha minden jól alakul, akkor a februári meccseken a bajnokságban és a BL-ben is már teljes lesz a keretünk – nyilatkozta a szakember.