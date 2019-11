Jövőképet épít az erős közösségük Mártélyon

Csongrád megyei futballtúránk e heti részében a megye kettes újonc Mártély együttesét látogattuk meg. Borbás Zsolt vezetőedzővel beszélgetve és az edzés jó hangulatát látva is bizonyos: erős alapokat épít a klub.

A Mártélyi Sportkört 1951-ben alapították, és a település méretéhez és lakosságához képest igen komoly szolgáltatásokat nyújtott akkoriban, hiszen öt szakosztálya is létezett, olyan sportágakkal, mint például a teke, a sakk vagy a lovaglás.

Vásárhelyi kötődés

A labdarúgás természetesen mindig is a legnépszerűbb volt, 1989 óta pedig már csak a futball maradt Mártélyon. Odalátogattunk volna Csongrád megyei futballtúránk e heti részéhez, de az edzéseket a jobb körülmények miatt többnyire Hódmezővásárhelyen tartják. A HFC-hez egyébként is komoly kötődése van a klubnak.

– Volt olyan, hogy a vásárhelyi ifisták hozzánk kerültek, szoros a kapcsolatunk, ami mindkét félnek előnyös – kezdte a beszélgetést Borbás Zsolt, a Mártély edzője. – Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek nálunk mártélyi lakosok, sőt: a három Papp-testvér mellett Tóbiás, Zsótér, Sörös és Sándor is helyi kötődésűek. Szép arány ahhoz képest, hogy egy ezerkétszáz fős településről van szó – jegyezte meg a tréner.

A közösség ereje

A szerda esti edzést látogattuk meg Hódmezővásárhelyen, a hangulatra nem lehetett panasz, az első percektől lehetett érezni: összetartó társaságról van szó.

– Sokan évek óta itt vannak, a 24 fős keretnek van egy erős mártélyi magja, de ugyanez elmondható a szurkolótáborunkról is – mondta a szakember. – Az egyesület egykori játékosai és a település lakosai szívesen járnak a meccseinkre, a vállalkozók pedig támogatnak is minket. A segítségükkel hívtuk életre a Mártélyi Sportbál hagyományát, idén harmadik alkalommal rendezzük meg. A helyi futballhoz kötődő emberek ilyenkor jól szórakoznak, nosztalgiáznak, és mindig csempészünk egy kis kultúrát a programba, legutóbb például néptáncosok előadását láthattuk, de volt gombfocigyűjtemény is a helyszínen. Ilyenkor anyagi támogatást is kap a klub, és sokan adójuk egy százalékát is nekünk ajánlják, így a tagdíjak mellett közösségünk hozzájárulásainak köszönhetünk mindent. A helyi kemping vizesblokkjából öltözőket tudtunk kialakítani, a festés mellett a rendszeres sövény- és fűnyírás is megoldódott – árulta el.

Jövőkép

Borbás Zsolt 2016-ban került a csapat élére, a technikai vezetői feladatokat ellátó Baranyi Béla mellé, aki már 18 esztendeje dolgozik az egyesületért. Úgy tűnik, a páros munkája beérik, hiszen tavaly a Mártély feljutott a megye kettőbe, ahol újonc csapatként jelenleg a HFC II.-vel harcol a dobogós helyezésért.

– Szeretnénk jövőképet ad­ni a helyi fiataloknak, mindenkinek bizonyítani, hogy a periférián is ki lehet elégíteni a fiatalok sporttal kapcsolatos igényeit. A semmiből is fel lehet építeni valamit, ha mindent alárendelünk a fejlődésnek, például ezért pályáztunk most újabb felszerelésekre és szakmai továbbképzési lehetőségekre – nyilatkozta az edző.

Siker a rangadón

A megye kettes csapat olykor kapusgondokkal küzd, legutóbb is mezőnyjátékos került a kapuba, épp ezért nagy szó, hogy egy fontos rangadót így is megnyertek 3-1-re a Csanytelek ellen.

– Botladozva kezdtük a bajnokságot, de utána zsinórban hat mérkőzést nyertünk, kis költségvetésünkhöz képest így remek helyen állunk, ráadásul a veretlenül listavezető Apátfalvával is ki-ki meccset tudtunk vívni – mondta büszkén Borbás Zsolt.