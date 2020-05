Jövőre rendezik a budapesti vizes Eb-t

Ezúttal is összefoglaljuk a koronavírus-­járvány miatt teljesen megváltozott nemzetközi sportélet legérdekesebb híreit.

Jövő május 10. és 23. között rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot az Európai Úszó Szövetség (LEN) keddi bejelentése szerint. Az is eldőlt, hogy a vízilabdázók koronavírus-járvány miatt félbeszakított nemzetközi kupaidényét – azaz a férfi Bajnokok Ligáját, az Eurokupát és a női Euroligát – törölték. A LEN először március 20-án halasztotta el az úszók, szinkronúszók, nyílt vízi úszók és műugrók kontinensviadalát, akkor a május 11. és 24. közötti időszakról augusztus 17–30. közé helyezte át. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke múlt csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az augusztusi időpont sem megfelelő, és jelezte, várhatóan jövő májusban kerül sor az eseményre.

Németh Krisztián, a magyar labdarúgó-válogatott támadója reméli, hogy még ebben a naptári évben pályára léphet a nemzeti csapat. A 31 éves csatár télen szerződött a dunaszerdahelyi DAC-hoz, az M4 Sportnak pedig kedden azt mondta: nem lenne jó, ha túl hosszú idő telne el válogatott-összetartás nélkül, ugyanakkor a járvány miatti kényszerpihenő jól is jöhetett a csapatnak, amelynek volt pár sérültje. – Idősödnek a játékosok, pár meghatározó embernek ez az időszak nagyon fontos lenne, mert lehet, hogy utána már nem szeretnének szerepelni a nemzeti tizenegyben – fogalmazott Németh, aki éppen ezért bízik abban, hogy minél előbb, akár már szeptemberben le tudják játszani a sorsdöntő mérkőzéseket, így a bolgárok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőt.

Két hónap után visszatért Torinóba Cristiano Ronaldo, a Juventus labdarúgócsapatának szupersztárja. A 35 éves portugál játékos otthonában, Madeira szigetén vészelte át a koronavírus-járvány kitörése óta eltelt időszakot, s magán­repülőgépével érkezett Olaszországba. A szabályok szerint most két hétre karanténba kell vonulnia. Ronaldo március 9-e óta töltötte az időt a családjánál, vele volt élettársa, Georgina Rodriguez és négy gyermeke is. A Juventus március 8-án vívta legutóbbi bajnoki meccsét, 2–0-ra nyert az Internazionale ellen, de a járvány miatt már zárt kapuk mögött. A szezon aztán félbeszakadt. Mivel az olasz él­­vonalbeli klubok engedélyt kaptak arra, hogy játékosaikkal megkezdjék az egyéni edzéseket, a címvédő Juventus is visszarendelte külföldi futballistáit.

Rafael Nadal nem hisz ab­­ban, hogy még az idén újra­­indulhat a versenysze­­rű tenisz. – Reménykedem benne, hogy még az év vé­­ge előtt újrakezdhetjük, de azt hiszem, nem így lesz – mondta a világranglista második helyezettje az El País című spanyol lapnak. A koronavírus-járvány a teniszezők versenynaptárát is alapvetően átírta, számos ki­­sebb viadal mellett többek között elmarad a wimbledoni Grand Slam-torna, míg a normális menetben azt megelőző francia nyílt bajnokságot szeptemberre halasztották, az augusztus végén kezdődő US Open lebonyolítása pedig még képlékeny. A 33 éves Na­­dal gyakorlatilag már nem számol az idei folytatással, úgy kalkulál, hogy a jövő év eleji ausztrál bajnokság lesz a következő versenye, amelyen elindul.