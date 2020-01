Jubilál a szegedi röplabdacsapat

Ma ünnepli 15. születésnapját a Szegedi Röplabda Sportegyesület, a klubot másfél évtizede január 13-án jegyezte be a cégbíróság.

A 2005-ös megalakulás nagy álma az NB I-es szereplés volt, amely két időszakban is sikerült – a második ilyen ma is tart.

– 2004-ben már nehezen mű­­ködött a Papiron SC, azon a nyáron a férfi szakág története véget is ért. Tehetséges, korosztályos Eb-döntőt is megjáró játékosokkal bírt a város, így miattuk is fontosnak éreztük, hogy a sportág tovább éljen Szegeden – idézte fel a kezdeteket Dávid Tibor ügyvezető elnökhelyettes. – A mai napig mosolygunk a történeten, ahogy kialakultak nálunk a pozíciók. Ez csak egy jogilag szükséges választás volt, mi nem ragaszkodtunk semmihez, csak dolgozni akartunk, így papírcetlikkel húztuk ki a posztokat. Az idő igazolta a sorsot, hiszen azóta is mindenkinek jól áll az akkor kihúzott szerepe – mesélte, majd hozzátette: a közeljövő céljainak központjában a tervezett csarnoképítés van.

Az egyesületnek nem is kellett sokat várni az első élvonalbeli szereplésre, az akkoriban HPQ Szeged néven szereplő férfi NB I-es csapat egy negyedik helyezést is elért a bajnokságban.

– Az ismertebb nevek közül visszatért pár játékos, mint például Csíkos Gábor, Petheő Gábor és Urfi Csaba, így a 2005/2006-os szezonban már el is tudtak indulni az NB II-ben, és rögtön meg is nyerték a bajnokságot. Sportolóink létszáma meghaladja a 270 főt, így a szemünkben sikertörténetről van szó, de nem csak az eredmények miatt – nyilatkozta Varga Tamás klubelnök. – Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több ezer gyermeket a sport szeretetére neveltünk, és az azóta felnőtté váló tanítványaink rendszeresen hálás üzeneteket küldenek. Persze külön öröm, hogy most is vannak korosztályos válogatottjaink – tette hozzá.