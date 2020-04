Júliusban indulhat újra az élet

Körvonalazódnak a tervek az idei kajak-kenu-szezon kapcsán: a lehetséges forgatókönyvekről a szövetség online megtartott ülése után Schmidt Gábor számolt be.

Kisebb versenyekkel júliusban kezdődhet el a hazai kajak-kenu-szezon, a gyorsasági ma­­gyar bajnokságok a különbö­­ző korosztályokban pedig au­­gusztusban és szeptemberben zajlanak majd – derült ki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnökségének online ülése után.

A testület legfontosabb fel­adata az volt, hogy a klubokkal folytatott egyeztetések után döntések szülessenek a sportág járvány utáni újraindításáról.

– Két héten át tartottak az online egyeztetések a klubokkal, mind a 90 olyan egyesület véleményét megismertük, amelyek tavaly szereztek bajnoki pontot – nyilatkozta az elnökségi ülés után Schmidt

Gábor, az MKKSZ elnöke. – Fontos volt, hogy lássuk, a klubok tud­­ják-e tartani a kapcsolatot a versenyzőkkel. Nagyon eredményes beszélgetéssorozaton vagyunk túl, amit köszönök minden résztvevőnek.

Az elnök beszélt a tervezett idei versenynaptárról is.

– Arra látok most esélyt, hogy július második felében a regionális versenyekkel, és a vízitúra-kupafordulókkal újra­­indulhat az élet. Jó lenne, ha minden szakágban és korosztályban avathatnánk 2020-ban is magyar bajnokot. Az első területi bajnoki fordulókat augusztus közepén tartjuk, augusztus végén rendeznénk az ob-t a felnőtt, U23-as, ifjúsági és serdülő korosztályoknak, a masters versenyzőknek és a kicsiknek pedig szeptemberben. Szeretnénk megtartani október elején a Kadler Gusztáv maraton ob-t is – mondta az elnök.

Kiemelte: az elnökség úgy döntött, hogy a versenyzési en­­gedélyek díját idén 50 százalékkal csökkenti, a jövő évi műhelytámogatásokat pedig a tavalyi szezonban elért eredmények és létszámok alapján kapják majd az egyesületek.

Schmidt Gábor a szegedi gyor­­sasági és parakenu-világ­­­bajnoksággal, illetve a bu­­dapesti maraton Európa-bajnok­sággal kapcsolatban azt mondta, az MKKSZ várja a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) és az Európai Kajak-Kenu Szövetség (ECA) hivatalos állásfoglalását, viszont felhívta a szabadidő-sportolók figyelmét, hogy a Balaton-átevezést az MKKSZ augusztus 8-án megtartja.

– Szeretném kérni, hogy azokat a szabályokat, amiket Magyarország Kormánya hozott, továbbra is minden klub tartsa be. Az amatőr versenyzőknek kizárólag szabadidő-sportolásra van lehetőségük, ami azt jelenti, hogy háromfős csoportokban vízre lehet engedni a gyerekeket, de szervezett edzéseket nem szabad tartani – tette hozzá az MKKSZ elnöke.

Az MKKSZ honlapjára felkerült versenynaptár szerint a felnőtt gyorsasági ob augusztus végén lehet Szolnokon, míg a szegedi vb szeptember 24–27-i, a budapesti maraton Eb pedig október 1–4-i dátummal szerepel a programban.