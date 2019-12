Kanyó Dénes brutális időt úszott

A szegedi búvárúszó klasszis, Kanyó Dénes parádés teljesítménnyel rukkolt elő. A 43 éves sportoló 400 méteren nyert Kecskeméten, méghozzá parádés időeredménnyel.

Hihetetlen energiával rendelkezik. Az még keményebb, hogy 43 évesen még mindig a világ legjobbjának számít. A szegedi búvárúszó klasszis Kanyó Dénes Kecskeméten bi­­zonyította, hogy még mindig számolni kell vele. Számos he­lyen jelent meg a 400 méteren elért időeredménye és egy fotó róla, hogy a magyar versenyző még ennyi idősen is a világcsúcs közelében teljesített.

Meglepte

– Engem is meglepett – kezdte a beszélgetést Kanyó Dénes –, hogy ilyen jól ment az úszás. Három másodperccel maradtam el az aktuális világcsúcstól. Rengeteg gratuláló üzene­tet kaptam, a világ számos pontjáról jött egy sms, vagy éppen messengerüzenet. Ez mindig jólesik.

Az elért győzelem még nagyobb energiát ad nekem, 3 perc 81 századot úsztam. Ha még most nem is sikerült, de a jövő év elején az egri világkupafutamon szeretnék világcsúcsot teljesíteni.

Nincs megállás

Kanyó Dénes a verseny után nem sok pihenőt adott magának. A héten már több edzésen is részt vett, nála nincs olyan, hogy leállás.

– Még ilyen rutinos versenyzőként is van mit csiszolni a technikán, hogy még jobb, még gyorsabb legyek. Most kicsit ezen finomítok, de azért a fizikai felkészítés is fontos szerepet játszik. A kilométerek mennyisége sem kevés, de szerencsére bírom a tempót, kiváló fizikai állapotban vagyok.

Csak a medence

Kanyó híres arról, hogy amikor csak teheti, akkor nyílt vízen is edz. Imádja a természetes kö­­zeget, fontos része a felkészülésnek.

– Októberben úsztam utoljára egy Szeged melletti tóban, azóta rengeteget hűlt a levegő, így tavaszig biztos, hogy nem megyek kültéren medencébe. Az újszegedi sportuszodában viszont annál többet edzek, szerencsére van egy lelkes és tehetséges csapatom, így jóval könnyebb a munka. Idén nem panaszkodhatok, hiszen rengeteg kiváló eredményt értek el a szegedi búvárúszók. Ami igazán megdobogtatta a szívem, hogy újabb tehetségek kezdtek el kopogtatni az ajtón, bizonyítva azt, hogy kiváló szakmai munkát végzünk Balassa Judit edzőkollégámmal. A gye­­rekek számára is hatalmas mo­tivációt jelent, ha látják, hogy a társaik ilyen sikeresek. Ez egy remek út, megmutatják nekik, hogy keményen edzenek, és sze­­­retnének komoly eredményeket elérni, annak meglesz hatása. A mi dolgunkat is meg­­könnyíti, mert elég csak rá­­juk mutatni, hogy látjátok, ilyen jók lesztek, ha komolyan veszítek a búvárúszást. Nem állunk le, továbbra is edz mindenki, mert februárban a már említett hazai viadalon, az egri világkupán szeretnénk ismét bizonyítani –zárta a gondolatot a világbajnok és világjátékok-győztes Kanyó Dénes.