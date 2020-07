Kapusedző és vasember is

A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat kapusa, Molnár Dávid sportkarrierje egyre mozgalmasabb, hiszen hálóőri teendői mellett a hétvégén már harmadik alkalommal teljesítette a vasember féltávot triatlonban, emellett a Szeged SZTE felnőtt női csapatánál a kapusedzői feladatokat is ellátja.

Rendszeresen szoktunk írni a szegedi triatlonosok fantasztikus teljesítményeiről, hiszen fél- vagy teljes vasembertávokon is indulni szoktak, ráadásul nagyon szép országos és nemzetközi helyezéseket érnek el. Az ilyen teljesítmények már önmagában megsüvegelendőek, de még komolyabb gratuláció jár, ha valaki ezt más sportág élsportolói karrierje mellett hozza össze. Molnár Dá­­vid is ilyen mozgalmas életet él, a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat kapusa harmadszor teljesítette a féltávú Ironmant. Tavalyelőtt Balatonkenesén, tavaly Keszthelyen, az elmúlt hétvégén pe­­dig Tatán ért célba 1,9 km úszás, 90 km kerékpározás és 21 km futás után.

– Minden évben egyszer szeretném ezt teljesíteni – kezdte a beszélgetést Molnár Dávid. – Nagy vágyam, hogy a teljes táv is összejöjjön, de erre már csak akkor lehet felkészülni, ha lezártam a vízilabda-pályafutásomat, az élsporttal még nem lehet összeegyeztetni. Tar­­tottam tőle, hogy a koronavírus-járvány miatt az idei terv nem jön össze, de szerencsére nem így alakult, és Szabó Zoltán vezetőedzőtől is engedélyt kaptam az alapozó munka egyfajta kiegészítésére. A teljesítőképességem határainak feszegetése, a korlátaim átlépése, a célban érzett megkönnyebbülés, a triatlonos versenyek fantasztikus hangulata és közössége egyaránt vonzó tényező. A kislányom keresztapja vett rá, hogy próbáljam ki, és nem bántam meg, teljesen magával ragadott az élmény – árulta el.

Molnár Dávid ezután sem unatkozik szabadidejében, hi­­szen a Szeged SZTE női vízilabdacsapatánál ettől a szezontól már nemcsak az utánpótlásnál, de a felnőtt OB I-es együttesnél is ellátja a kapusedzői munkát.

– Tavaly Lakó Gábor keresett meg a lehetőséggel, éltem is vele, és nagyon élveztem. A klub látta, hogy milyen munkát végzek, így Varga Tamás felajánlotta a felnőtt csapatnál is ezt a feladatot, ami nagyon megtisztelő számomra. Franciaországban már oktattam gyerekeket, de ez a szegedi feladat jóval komolyabb szintet képvisel. Gyöngyösi Boglárka maradt az egyetlen felnőtt korú kapus a csapatnál, hasonló kihívással pedig már játékosként én is szembenéztem, így számomra igazán különleges ez a feladat – jegyezte meg Molnár Dávid.