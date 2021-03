Kárász Anna hamarosan hazajön Dél-Afrikából

Az MVM Szeged háromszoros világbajnok kajakosa, Kárász Anna (29) még Dél-Afrikában készül az idei feladatokra, ám a március végi hazatérés után szinte azonnal egyenesbe fordul a programja a májusi olimpiai válogatóig.

Az MVM Szegedi VE férfi kajakosai már voltak Dél-Afrikában, sőt azóta átköltöztek egy időre Sevillába is, míg Kárász Anna még mindig külföldön tartózkodik.

– Dél-Afrikában, a szokásos meleg vízi edzőtábor helyszínén vagyunk, és egy kicsivel több mint egy hét van hátra belőle

– mondta az MVM Szegedi VE kajakosa.

– Március 27-ig maradunk itt, összesen hat hetet töltünk el Roodeplaatban, ez is szokásosnak mondható. Kovács László nem tudott velünk tartani, így Molnár Dániel irányítja a munkánkat, miközben az ed­­zőmmel rendszeres a kapcsolat. Dani otthon az erőnléti edzéseimet irányítja, és sokat segít Szegeden is. Miután hazamegyünk, és lemegy a két nap a teszteredmények megérkezésével, azonnal egyenesbe fordulunk, utána folytatjuk a munkát Szegeden.

Hüttner Csaba szövetségi ka­­pitány saját szemével győződött meg a dél-afrikai körülményekről, a betartott szabályokról, a szigorú rendről.

– Nagyon jól kezelik a helyzetet, teljesen el vagyunk szigetelődve mindentől

– nyilatkozta Kárász.

– Itt nem igazán lehet érzékelni, hogy óriási probléma lenne a koronavírus miatt, alapvetően Dél-Afrikában sem érezhető, olvasható, mi is a helyzet éppen most a pandémia területén. Talán otthon jobban fel van nagyítva ez a dolog, és nem is tűnik olyan nagynak a baj, mint Magyarországon. Így talán jobb is, hogy itt vagyunk, és azon is gondolkodtunk, hogy talán maradhatnánk még egy kis időre, de végül elvetettük ezt a gondolatot. Kevés emberrel érintkezünk, helyben megvan mindenünk, amire szükségünk van, az étkezéssel szokott gond lenni, de most az ellátás is jobb. Minden ideális a felkészülés tekintetében.

Május nagyon fontos hónap lesz a női kajakosok naptárában: egyetlen válogató dönt az olimpiai indulásról.

– Ritkán gondolok rá, nem jellemző, hogy ekörül forogna a gondolatom

– jegyezte meg Kárász.

– El vagyok foglalva a hétköznapi dolgokkal. Jól érzem magam, jó a formám, és azt tudom mondani, amit a téli edzésprogramra: volt nagyon sok változtatás, amit máshogy csináltunk a télen, és akkor a végén éreztem az eredményt, amely pozitív összképet mutatott. Most is vannak jó érzéseim, máshogy csinálunk sok mindent, így kíváncsian várom, mennyire hozza meg azt az eredményt, amelyet várunk.

Édes teher a hajó. Kárász Anna jó formában érzi magát.

