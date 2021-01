Kárász Anna várja már az idei eseményeket

A koronavírus-járvány hatásai ellenére is pozitívan értékelte 2020-at az NKM Szeged világbajnok kajakosa, Kárász Anna, aki sokat tanult önmagáról, illetve az új helyzetekhez való alkalmazkodásról.

Valami új, valami egész más idény áll az NKM Szegedi VE háromszoros világbajnok kajakosa, Kárász Anna mögött, mint amit megszokott.

– Valóban más volt, és másképpen is alakult, mint amit terveztem, de összességében jó év volt 2020. Mindent a pozitív oldaláról próbáltam megfogni – nyilatkozta Kárász.

– Az első két hónap nagyon nehéz volt, amikor kiderült, hogy nem lesz olimpia. Azt nehezen viseltem, ám miután megtörtént az újratervezés és a rossz dolgok elengedése, utána tudtam élvezni az új helyzeteket. A nyáron kevesebbet edzettem, de azt nagyon élveztem, amikor a Maty-ér helyett Szegeden keresztül kerékpárral mehettem a vízitelepi edzésre. Az alapozást hamarabb kezdtük el, a téli felkészülés viszont ugyanúgy történik, mint máskor. Foglalkozhattam olyan dolgok­kal, amelyekre a versenyszezonban nincs idő. Nagyon újnak számított, hogy például nem edzettünk szombaton, így teljesen szabad hétvégéim voltak, és nem volt rajtam az a teher, hogy hamar, már hétfőn megint száz százalékot kell nyújtanom. Ez inkább pluszokat hozhat az idei munkában.

A koronavírus-járvány miatt nagyon kevés esemény volt a sportágban.

– Az elején hiányoztak a versenyek, ám a nyár érkeztével már nem. A világkupán nem indultam, de amikor ott voltam az eseményen, előjött az az érzés, hogy hú, de versenyeznék már, ám nem bántam, hogy nem állok rajthoz. A tűz akkor fellobbant, és még most is ég – mondta Kárász. – Várom az idei eseményeket, idén lesz egy tájékoztatónk, egy válogatónk, egy világkupánk, az Eb, majd az olimpia.

Nem olyan sűrű a program, mint korábban, hiszen kettő helyett egy válogatót tartanak, de ez nem gond.

A 2020-as események tanító jellegűek is voltak.

– Megtanultam például elengedni: a megrögzött elképzelésekre, tervekre várunk, hogy el­­jöjjenek, de most megtapasztalhattuk, hogyan alkalmazkodjunk a másképp alakuló eseményekre, és ezeket pozitívan is éljük meg. Tanulságos év volt, hiszen magamról is sokat tanultam, önismereti szinten sokat fejlődtem – vélte a kiváló kajakos.

Kárász a felkészülés menetéről is beszélt.

– Tervezünk edzőtábort, mégpedig Dél-Afrikába, ahova február 15-én mennénk hat hétre. Amúgy pedig marad Szeged, ahol azért kiválóan lehet dolgozni.