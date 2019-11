Karriercsúcsot dobott a ZTE ellen a Naturtex-SZTE-Szedeák légiósa

Szívesen lemondana a Zalaegerszegen dobott karriercsúcsáról Stefan Balmazovics egy győzelemért cserébe: a Naturtex-SZTE-Szedeákhoz nyáron érkezett légiós 40 pontot szórt szombaton, ám mégsem elégedett, viszont bizakodóan tekint a folytatásra.

Negyven pont, hat bedobott tripla, négy lepattanó, tizenhárom kiharcolt fault és két gólpassz – ez volt Stefan Balmazovics mérlege a Zalaegerszeg elleni idegenbeli bajnokin. Ezzel a szerb bedobó lett az NB I A csoport 8. fordulójának legjobb játékosa, viszont mégsem lehetett boldog a lefújást követően, ugyanis a Szedeák hiába vezetett 19 ponttal is, végül kikapott a ZTE-től.

– Profiként ez volt a karriercsúcsom, azonban szemrebbenés nélkül elcserélném arra, hogy nulla pontom lett volna, de nyerünk – kezdte Stefan Balmazovics. – Nem volt fontosabb ez a meccs számomra, mint bármelyik másik, függetlenül attól, hogy korábbi csapatom ellen játszottam. Most a Szedeákért küzdök, minden meccsen igyekszem a legjobbamat nyújtani. Nehéz volt ez az utóbbi két mérkőzés, a DEAC és a ZTE elleni találkozó is a kezünkben volt, mégsem nyertünk, most meg kell találnunk, miért – tette hozzá.

Ahogy arra Balmazovics is célzott, egészen más lenne a Szedeák helyzete, ha az említett két mérkőzést megnyeri, így viszont egy győzelemmel és hét vereséggel áll.

– Remekül dolgozunk hétről hétre, jó is a hangulat a csapatnál, nem mellesleg a legjobb csapatokkal is játékban tudunk lenni. Nem érzem, hogy aggódnunk kellene, a tabella, ha rosszul is néz ki most számunkra, nem mutat reális képet, mert megmutattuk, hogy jobb játékra is képesek vagyunk. A kosárlabda nem egyéni, hanem csapatjáték, ezért sem tulajdonítok nagy jelentőséget a karriercsúcsomnak. Együtt, csapatként kell megoldanunk ezt a helyzetet, de egy nagyon jó társaságba kerültem, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan meg is találjuk a megoldást a problémára, és elkezdünk mérkőzéseket nyerni – zárta Stefan Balmazovics.