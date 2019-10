Kasza Dániel 16 évesen gólt szerzett az OB I-ben

Hiába szenvedett kilencgólos vereséget a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata otthon az OSC-től az OB I 4. fordulójában, Kasza Dániel sosem felejti majd el ezt a mérkőzést. A 16 éves tehetség ötméteresből ezen a találkozón szerezte meg élete első felnőtt OB I-es találatát.

Pályafutása első nagyobb céljaként a junior világbajnoki címre tekint Kasza Dániel, a Szentesi Vízilabda Klub 16 éves te­­hetsége, aki meglőtte élete első gólját az E.ON férfi OB I negyedik fordulójában.

– Hatalmas megtiszteltetésként éltem meg, hogy ilyen fiatalon ötméterest lőhettem az OB I-ben, azt pedig álmaimban sem gondoltam volna, hogy egy Bajnokok Ligája-főtáblás csapat ellen találok be először – emlékezett vissza érdeklődésünk miatt a történelmi gólra Kasza Dániel, aki Hódmezővásárhelyen jár kö­­­zépiskolába informatika és nyelvi előkészítő osztályba.

Bár a Metalcom Szentes 15–6-os vereséget szenvedett ha­­zai medencében a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott OSC-től, a mérkőzést örökre a szívébe zárta Kasza, aki a meccs utolsó találatát jegyezte.

– Óriási öröm van bennem. Korábban Manhercz Krisztián és Andrija Prlajnovics játékát különös figyelemmel követtem, most meg őket kellett fognom – mesélte büszkén, majd elárulta, hogy példaké­­pe a világbajnok pólós, Hárai Ba­­lázs.

2018. december 1-jén mutatkozott be az OB I-ben egy idegenbeli Eger elleni találkozón. A 2019–2020-as idénytől már a felnőtt csapat tagja, de az if­­júsági együttesbe még lejátszik természetesen, az U16-os válogatottba is kapott már meghívót.

– Most minden nagyon tökéletes körülöttem. Kiválóan ér­­zem magam a Metalcomban, Pellei Csaba és Horváth Tamás is rengeteget segít nekem, de a csapattársak is egytől egyig. Rengeteget gyakorlok Vörös Viktorral, valamint helyezke­désben a nyáron érkezett Ivan Basara lát el a legtöbb jó ta­náccsal. Rengeteget köszönhe­tek az iskolámnak, hogy elengednek edzésre, meccsre, kár­­pótlásként az iskolai versenyeken mindig a legjobbamat igyekszem nyújtani – mondott köszönetet a fiatal pólós, akinek édesapja, Kasza Károly a Szentesi VK fiú ifjúsági és serdülő csapatának vezetőedzője. Távolabbi célja, hogy a felnőtt válogatottban is bemutatkozzon majd.